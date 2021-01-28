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مدير ديوان الباجي قائد السبسي: مدير الديوان لا يفتح الطرود البريدية ورواية الرئاسة غريبة ومتضاربة

Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 - 22:15 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - عبّر الخميس 28 جانفي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية رضا بالحاج عن استغرابه من رواية رئاسة الجمهورية بخصوص محاولة تسميم الرئيس وتسمم مديرة الديوان نادية عكاشة.

وأكد بالحاج أن الطرود البريدية لا يفتحها أبدا مدير الديوان بل انها لا تصل ابدا لمدير الديوان ويصله فقط المحتوى مشيرا الي وجود احتياطات كبيرة وتنظيم محكم في رئاسة الجمهورية لاستقبال الطرود البريدية.


واعتبر بالحاج أن الهدف من هذه الرواية المتضاربة للرئاسة هو تحويل الانظار عن المأزق الذي سقطت فيه الرئاسة في علاقة بالموقف الرافض للتحوير الوزاري.

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219553

Elwatane  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 22h 21m |           
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