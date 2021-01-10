هاجم الأحد 10 جانفي القيادي بائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري بسبب ما اعتبره موقفا مهادنا لعبير موسى مقابل معاداة ائتلاف الكرامة.وقال العلوي تعليقا على تدوينة لسامي الطاهري "الصّيد بوڨلادة، من جبنه ورخصه ومذلّته، لم يستطع أن يردّ على "الڨعرة" الّتي "هزّقته" ومرمدته، دون أن يسبّ في طريقه النهضة وائتلاف الكرامة! كي لا تغضب منه حتّى وهو يتظاهر بالرّدّ عليها!".وتابع قائلا "بل هو في الأصل لم يذكرها ليسبّها، فقد ذكر حزبها باسمه "الدستوريّ" (بمنتهى الاحترام)، ولكن سمّى الكرامة باراشوك النّهضة، والنّهضة طبعا مُدانة أيضا باستعمال الباراشوك!".وخاطب العلوي الطاهري قائلا " يا كسير عبير!احنا فاهمينك، وعاذرينك، واللّه عاذرينك ومقدّرين جبنك وترهدينك ولذلك ندعو جميع أنصارنا إلى مراعاة ظروف سي سامي الطاهري مستقبلا، وعدم إحراجه مجدّدا أو مطالبته بالرّدّ على صفعات الڨعرة وبصقاتها ونطحاتها لأنّه، مثلما ثبت علميّا مرّة أخرى، فإنّ العجل لا يصكّ أمّه".يذكر أن الطاهري نشر تدوينة قال فيها "الهجوم المزدوج من الدستوري من ناحية ومن النهضة وباراشوكها من ناحية ثانية يؤكد استقلالية الموقف النقابي ويثبت أن الاتحاد في الطريق الصحيح".تجدر الاشارة الي أن عبير موسي شنت هجوما لاذعا على قيادات اتحاد الشغل واعتبرت أنهم وصمة عار في تاريخ الاتحاد واتهمتهم بالوقوف في صف الظلاميين والتكفيريين بالسعي الي انقاذ منظومة الاخوان واعادة رسكلتها من خلال الحوار الوطني حسب تقديرها.