اتحاد الشغل يُعلن اضرابا عاما في صفاقس من بين أسبابه رفضه ان يكون المستشفى الجديد عسكريا

باب نات - وجّه الاربعاء 23 ديسمبر ، الاتحاد العام التونسي للشغل برقية لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية ووالي صفاقس لإعلامهم بقرار الاضراب العام الجهوي يوم 12 جانفي.
ودعا الاتحاد الحكومة الي الاستجابة لمجموعة من المطالب من بينها الابقاء على الصبغة المدنية للمستشفى الجامعي الذي دشنه مؤخرا رئيس الجمهورية وأعلن أن المستشفى سيخصص إلى مقاومة الجائحة قبل أن يتم نقله إلى إدارة الصحة العسكرية وتحويله إلى مستشفى عسكري مفتوح للمدنيين.
وقد أثار رفض الاتحاد أن يكون المستشفى الجامعي عسكريا موجة من الانتقادات للمنظمة الشغيلة وقياداتها معتبرين أنهم يريدون جعل المستشفى مرتعا للنقابات وللعصابات.
وانتقد نشطاء اخرون الاتحاد بسبب دعوته لإضراب عام في صفاقس واصفين المنظمة الشغيلة باتحاد الخراب داعين أهالي صفاقس الي افشاله.
ودعا الاتحاد الحكومة الي الاستجابة لمجموعة من المطالب من بينها الابقاء على الصبغة المدنية للمستشفى الجامعي الذي دشنه مؤخرا رئيس الجمهورية وأعلن أن المستشفى سيخصص إلى مقاومة الجائحة قبل أن يتم نقله إلى إدارة الصحة العسكرية وتحويله إلى مستشفى عسكري مفتوح للمدنيين.
وقد أثار رفض الاتحاد أن يكون المستشفى الجامعي عسكريا موجة من الانتقادات للمنظمة الشغيلة وقياداتها معتبرين أنهم يريدون جعل المستشفى مرتعا للنقابات وللعصابات.
وانتقد نشطاء اخرون الاتحاد بسبب دعوته لإضراب عام في صفاقس واصفين المنظمة الشغيلة باتحاد الخراب داعين أهالي صفاقس الي افشاله.
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