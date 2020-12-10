   Om Kalthoum - ليلة حب  

رئيس الجمهورية يفتتح مستشفى صفاقس الجديد

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 13:04 قراءة: 0 د, 46 ث
باب نات - افتتح رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 مستشفى صفاقس الجديد الذي سيتحول إلى مركز وطني لرعاية وعلاج مرض (كوفيد-19) تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني.

وحضر تدشين هذا المستشفى الذي تم تشييده بهبة صينية، وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزير الصحة فوزي مهدي وسفير الصين بتونس تشانغ جيان قوه ومدير عام الصحة العسكرية أمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني.




ولدى حلوله بهذا المستشفى الذي بلغت كلفة إنجازه حوالي 200 مليون دينار ، تابع رئيس الدولة عرضا حول هذه المؤسسة الصحية ومختلف مكوناتها، كما تجول في أرجاء المستشفى مطلعا على مختلف الأقسام والخدمات التي يقدمها، حيث اطلع على قسم الإنعاش وغرفة الإقامة التابعة لقسم الأعصاب وقسم الاستعجالي.

وأكد رئيس الجمهورية بالمناسبة على أهمية هذا المستشفى الذي يتزامن تدشينه مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وثمن قيمة هذا الإنجاز الذي من شأنه أن يساهم في ضمان حق التونسيين والتونسيات في الصحة، خاصة وأن الحق في الصحة هو من أوكد وأهم حقوق الإنسان.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 216651



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news

الخميس 10 ديسمبر 2020 | 25 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:05 14:45 12:19 07:21 05:49
14°
 16° % 50 :الرطــوبة
تونــس 10°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
16°-1017°-1218°-1316°-1317°-11
  • Avoirs en devises
    22731,7

  • (9 dec)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,29491 DT        1$ =2,72995 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 dec)   1654,6 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة