السيرة الذاتية لوزير الشباب والرياضة كمال دقيش

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 10:41قراءة: 0 د, 30 ث
ولد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة سنة 1970 بالمرسى وهو أستاذ جامعي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وباحث في القانون الرياضي ومحام .

و ترأس كمال دقيش الجامعة التونسية للملاكمة قبل أن يعين وزيرا في حكومة هشام المشيشي في شهر أوت 2020 وهو عضو بالمكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية ويرأس الاكاديمية الوطنية الاولمبية.

كما تقلدّ عديد المناصب الرياضية على غرار ترأسه المؤقت للجامعة التونسية لألعاب القوى وتراسه للجنة الطبية بالإتحاد العربي للملاكمة.
وتراس دقيش وفد البعثة التونسية للألعاب العالمية الشاطئية في الدوحة 2019.
وكمال دقيش هو ايضا بطل تونس في رياضة الوثب الطويل والوثب العالي.
وهو متزوج واب لطفلين .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 209516

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 26 Août 2020 à 10h 20m |           
الحاق التكوين المهني والتشغيل بالشباب والرياضة وتكليف هذه الكفاءة العليا بالوزارة دليل على ان برنامج عمل حكومة المشيشي يعتمد على ان يقتصر التكوين المهني والتشغيل على ميدان الرياضة
برنامج يدوخ وكفاءة تفتق



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