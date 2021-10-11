السيرة الذاتية لوزير الشباب والرياضة كمال دقيش

ولد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة سنة 1970 بالمرسى وهو أستاذ جامعي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وباحث في القانون الرياضي ومحام .



و ترأس كمال دقيش الجامعة التونسية للملاكمة قبل أن يعين وزيرا في حكومة هشام المشيشي في شهر أوت 2020 وهو عضو بالمكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية ويرأس الاكاديمية الوطنية الاولمبية.



كما تقلدّ عديد المناصب الرياضية على غرار ترأسه المؤقت للجامعة التونسية لألعاب القوى وتراسه للجنة الطبية بالإتحاد العربي للملاكمة.

وتراس دقيش وفد البعثة التونسية للألعاب العالمية الشاطئية في الدوحة 2019.

وكمال دقيش هو ايضا بطل تونس في رياضة الوثب الطويل والوثب العالي.

وهو متزوج واب لطفلين .



