السيرة الذاتية لعثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

شغل عثمان الجرندي، وزير "الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج" في حكومة هشام المشيشي، منصب وزير الخارجية سابقا ،الى جانب عدة مناصب ديبلوماسية في العديد من العواصم العربية والإفريقية والآسيوية وكذلك في منظمة الأمم المتحدة.



وكان الجرندي إلى حين اقتراحه على رأس وزارة الخارجية في حكومة المشيشي في أوت 2020، شغل خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الدبلوماسية ابتداء من 8 أفريل 2020.



المسار المهني والخبرات الوظيفية:



ابتداء من أفريل 2020: مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الدبلوماسية.

2015-2019: استشاري وباحث في العلاقات الدوليّة.

مارس 2013 فيفري 2014 : وزير الشؤون الخارجية.

أوت 2011 نوفمبر2012: سفير، مندوب دائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة، نيويورك.

سبتمبر 2010-جويلية 2011: سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى المملكة الأردنية الهاشمية

2008-2010: مكلف بمهمة بديوان وزير الشؤون الخارجية.

2005-2008 : مدير عام للمنظمات والنّدوات الدّولية بوزارة الشؤون الخارجية.

2002-2005 : سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى كوريا الجنوبية.

2002-2003: انتخب رئيسا للجنة الأممية لأوضاع المرأة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك.

2000-2002: سفير مندوب دائم مناوب للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك مكلف بمجلس الأمن في فترة عضوية الجمهورية التونسية بمجلس الأمن الدّولي.

1998-2000: مدير إدارة الشؤون السياسة والاقتصادية والتعاون مع إفريقيا ومنظمة الوحدة الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية.

1994-1998: سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى نيجيريا وغانا وسيراليون وليبيريا مع الإقامة بلاغوس.

1990-1994: مستشار بالبعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك مكلف بشؤون مجلس الأمن الدولي وباللجنة الأولى المعنية بالشؤون السياسية والأمن الدّولي.

1988-1990 : مستشار بديوان وزير الشؤون الخارجية.

1981-1988 : مستشار بسفارة الجمهورية التونسية بدولة الكويت.

1979-1981 : كاتب الشؤون الخارجية بالإدارة العامة للعالم العربي.







ترأّس الوفد التونسي في اجتماعات ومداولات مجلس الأمن أثناء عضويّة تونس 2000/2001.

شارك في مهمات مجلس الأمن الدولي في منطقة البحيرات الكبرى وأوفد إلى سبع دول إفريقية باسم مجلس الأمن وهي الكنغو الديمقراطية وزامبيا وزمبابوي وجنوب إفريقية وتنزانيا وبوروندي ورواندا للمساعدة على تطبيق قرارات مجلس الأمن في خصوص النزاع في منطقة البحيرات الكبرى.

شارك ضمن مهمة فريق مجلس الأمن الدولي المكلف بحصول تيمور الشرقية على استقلالها.

شارك في مهمة فريق مجلس الأمن الدولي و المكلف بالأوضاع في كوسوفو.

أدار وشارك في عديد لجان التّفاوض المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدّولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ترأّس الوفد التونسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة.

شارك وترأّس الوفد التونسي في عديد القمم والمؤتمرات الوزارية العربية والإسلامية والإفريقية ومجموعة 77 وحركة عدم الانحياز.

ترأّس الوفد التونسي في عديد الاجتماعات الوزاريّة لاتحاد المغرب العربي.

ترأّس الوفد التونسي في اجتماعات مجموعة 5 زائد 5 بين الدّول المغاربيّة والدّول الأوروبية شمال البحر الأبيض المتوسّط.

ترأّس الدّورات الوزارية العادية للجنة الأمم المتحدة لأوضاع المرأة بنيويورك وجينيف التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالأمم المتحدة.

ألقى العديد من المحاضرات حول العلاقات الدوليّة في المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث في تونس وفي الخارج.





الدّراسات والشهادات العلمية:



الأستاذية في الإعلام وعلوم الاتصال – اختصاص حقوق وعلوم سياسية.



اللغات: العربية والفرنسية والإنجليزية كتابة و مخاطبة.

الحالـة العائلية: متزوّج وأب لطفلين.





