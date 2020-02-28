سنية الدهماني لعبير موسى ''جرائم بن علي تواصلت حتى 2011 عندما كنت مسؤولة في التجمع''

Vendredi 28 Février 2020



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باب نات

- قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " انها تؤيد حديث النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو قائلة " للاسف الشديد بن علي ما خلا حتى شي باش تفتخر بيه عبير موسي وجرائم بن علي.ورفضت سنية الدهماني تبريرات عبير موسى حول كونها لم تكن تعلم بجرام التسعينات كونها كانت صغيرة مضيفة " جرائم بن علي تواصلت الى حدود 2011.وتابعت سنية الدهماني " ما يحسب فقط لعبير موسى هو اصرارها على تبني فكرة التجمع رغم انفضاض الكثيرين عنه".وكانت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو تحدّت أمس في مداخلتها عبر امواج اذاعة موزاييك رئيسة كتلة الحزب الحر الدستوري عبير موسى ان تضع صورة الرئيس السابق زين العابدين بن علي عوض صور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.واضافت سامية عبو " عبير موسى اشعرتني بقلق كبير عندما تحدثت عن التعذيب في وقت يشهد العالم بان التعذيب في عهد بن علي كان منهجا وممارسة".وتابعت سامية عبو" عبير موسى لم تعترف بانها كانت مرتزقة وكانت تعمل تحت حساب عائلة حاكمة وعندما تتحدث عن الفساد والتعذيب لا يمكن ان اصدقها تماما مضيفة "عليها ان تكون منسجمة مع نفسها".