سنية الدهماني لعبير موسى ''جرائم بن علي تواصلت حتى 2011 عندما كنت مسؤولة في التجمع''

Vendredi 28 Février 2020
قراءة: 0 د, 59 ث
باب نات - قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " انها تؤيد حديث النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو قائلة " للاسف الشديد بن علي ما خلا حتى شي باش تفتخر بيه عبير موسي وجرائم بن علي.
ورفضت سنية الدهماني تبريرات عبير موسى حول كونها لم تكن تعلم بجرام التسعينات كونها كانت صغيرة مضيفة " جرائم بن علي تواصلت الى حدود 2011.
وتابعت سنية الدهماني " ما يحسب فقط لعبير موسى هو اصرارها على تبني فكرة التجمع رغم انفضاض الكثيرين عنه".
وكانت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو تحدّت أمس في مداخلتها عبر امواج اذاعة موزاييك رئيسة كتلة الحزب الحر الدستوري عبير موسى ان تضع صورة الرئيس السابق زين العابدين بن علي عوض صور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
واضافت سامية عبو " عبير موسى اشعرتني بقلق كبير عندما تحدثت عن التعذيب في وقت يشهد العالم بان التعذيب في عهد بن علي كان منهجا وممارسة".
وتابعت سامية عبو" عبير موسى لم تعترف بانها كانت مرتزقة وكانت تعمل تحت حساب عائلة حاكمة وعندما تتحدث عن الفساد والتعذيب لا يمكن ان اصدقها تماما مضيفة "عليها ان تكون منسجمة مع نفسها".
باب نات - قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " انها تؤيد حديث النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو قائلة " للاسف الشديد بن علي ما خلا حتى شي باش تفتخر بيه عبير موسي وجرائم بن علي.
ورفضت سنية الدهماني تبريرات عبير موسى حول كونها لم تكن تعلم بجرام التسعينات كونها كانت صغيرة مضيفة " جرائم بن علي تواصلت الى حدود 2011.
وتابعت سنية الدهماني " ما يحسب فقط لعبير موسى هو اصرارها على تبني فكرة التجمع رغم انفضاض الكثيرين عنه".
وكانت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو تحدّت أمس في مداخلتها عبر امواج اذاعة موزاييك رئيسة كتلة الحزب الحر الدستوري عبير موسى ان تضع صورة الرئيس السابق زين العابدين بن علي عوض صور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
واضافت سامية عبو " عبير موسى اشعرتني بقلق كبير عندما تحدثت عن التعذيب في وقت يشهد العالم بان التعذيب في عهد بن علي كان منهجا وممارسة".
وتابعت سامية عبو" عبير موسى لم تعترف بانها كانت مرتزقة وكانت تعمل تحت حساب عائلة حاكمة وعندما تتحدث عن الفساد والتعذيب لا يمكن ان اصدقها تماما مضيفة "عليها ان تكون منسجمة مع نفسها".
En continu
- 10:02 أبو كمامة الكوروني
- Hier 19:18 الفخفاخ و أعضاء حكومته يصرّحون بمكاسبهم
- Hier 17:00 حكومة الفخفاخ ،بين العواطف و العواصف..
- Hier 11:26 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
دخول الربيع
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:40
|18:14
|15:43
|12:39
|06:52
|05:26
|
16°
|19°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|19°-10
|24°-9
|23°-12
|22°-10
|14°-10
Follow @babnet_Tunisie
(108 522) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 67 102) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 53 767) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 471) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 431) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 563) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 955) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 415) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 044) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 303) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 839) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 825) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 561) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 162) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 233) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا''
( 39 134) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 34 634) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 33 398) يحدث في تونس: عميد الأطباء يُسند
( 32 972) السيرة الذاتية لفتحي بالحاج المقت
( 32 852) ذكرى الشابي تهدد بفضخ عمها علاء ال
Par:ifrit (Tunisia )
Sur: على الحوار التونسي... لحمت بين الفنانة امال علام والكرونيكوز رابعة بسبب ''الخنار''