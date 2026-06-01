JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:45 Tunis

ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% بعد تعليق إيران التفاوض مع الولايات المتحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/621f0cc9b336b9.31342832_peqlnfijmkohg.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 15:14 قراءة: 1 د, 6 ث
      
ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% اليوم بعد أن أفادت وكالة "تسنيم" بأن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وكانت وكالة "تسنيم" أفادت بأن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر: "نظرا لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني في لبنان، ولأن لبنان كان أحد الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، ولأن هذا الوقف قد انتُهك الآن على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، فإن فريق التفاوض الإيراني يوقف "الحوارات وتبادل الرسائل عبر الوسطاء".

وأكد المسؤولون والمفاوضون الإيرانيون على "ضرورة الوقف الفوري للعمليات العدوانية والوحشية لجيش الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، وضرورة انسحاب الكيان الكامل من الأراضي المحتلة في لبنان، ولن تُجرى أي مفاوضات حتى تتم تلبية موقف إيران والمقاومة في هذا الشأن".


وأضافوا: "كما أعربت جبهة المقاومة وإيران عن عزمهما على إغلاق مضيق هرمز بالكامل وتفعيل جبهات أخرى، بما فيها مضيق باب المندب، لمعاقبة الصهاينة وأنصارهم".

كما أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يعتبر "وقفا لإطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، دون أي غموض.

ويأتي ذلك في ظل التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تسعى طهران إلى ضمان شمولية وقف إطلاق النار على جميع الجبهات الإقليمية، بما فيها لبنان، بينما تتصاعد الاشتباكات بين إسرائيل و"حزب الله".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330296

babnet

كل الأخبار...

15:45 - القصرين : قرابة 2900 امرأة تنتفعن بخدمات صحية مجانية ضمن الحملة الجهوية لليوم الوطني الأول لصحة الأم
15:23 - تواصل فتح باب الترشح للمشاركة في مختلف أقسام البرمجة الرسمية للدورة السابعة من مهرجان "بعيونهن"
15:14 - ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% بعد تعليق إيران التفاوض مع الولايات المتحدة
15:13 - مركز "إفادة" ينظم دورة تكوينية حول التصرف المالي والمحاسبي للجمعيات بولاية صفاقس يوم 6 جوان الجاري
14:37 - وزارة الداخلية تفتح مناظرة لانتداب رقباء بسلك الحرس الوطني لعام 2026
14:23 - صناعة: عودة الصالون الدولي لقطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية في 2026 بعد غياب 20 سنة
14:19 - سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية بالمكناسي للمطالبة بتحسين الوضع الصحي بالمنطقة
14:15 - تونس تستضيف الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي الخامس للقمح في شهر أفريل 2028
14:11 - صادرات زيت الزيتون ترتفع بنسبة 49,2 بالمائة في النصف الأول من موسم 2025-2026
14:07 - وزير التربية: استكمال الاستعدادات لبكالوريا 2026 والوزارة لن تتسامح مع الغش
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 جوان 2026 | 15 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:35
16:08
12:24
05:02
03:13
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
35°-21
36°-22
31°-19
36°-21
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/05)     1639,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/05)   29712 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No