ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% بعد تعليق إيران التفاوض مع الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% اليوم بعد أن أفادت وكالة "تسنيم" بأن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان.وكانت وكالة "تسنيم" أفادت بأن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان.وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر: "نظرا لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني في لبنان، ولأن لبنان كان أحد الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، ولأن هذا الوقف قد انتُهك الآن على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، فإن فريق التفاوض الإيراني يوقف "الحوارات وتبادل الرسائل عبر الوسطاء".وأكد المسؤولون والمفاوضون الإيرانيون على "ضرورة الوقف الفوري للعمليات العدوانية والوحشية لجيش الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، وضرورة انسحاب الكيان الكامل من الأراضي المحتلة في لبنان، ولن تُجرى أي مفاوضات حتى تتم تلبية موقف إيران والمقاومة في هذا الشأن".وأضافوا: "كما أعربت جبهة المقاومة وإيران عن عزمهما على إغلاق مضيق هرمز بالكامل وتفعيل جبهات أخرى، بما فيها مضيق باب المندب، لمعاقبة الصهاينة وأنصارهم".كما أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يعتبر "وقفا لإطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، دون أي غموض.ويأتي ذلك في ظل التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تسعى طهران إلى ضمان شمولية وقف إطلاق النار على جميع الجبهات الإقليمية، بما فيها لبنان، بينما تتصاعد الاشتباكات بين إسرائيل و"حزب الله".