Babnet

تواصل فتح باب الترشح للمشاركة في مختلف أقسام البرمجة الرسمية للدورة السابعة من مهرجان "بعيونهن"

Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 15:23
      
يتواصل فتح باب الترشح أمام المخرجات وصانعات الأفلام من مختلف البلدان العربية والإفريقية للمشاركة في مختلف أقسام البرمجة الرسمية للدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة "بعيونهن"، وذلك إلى غاية يوم 16 من الشهر الجاري.

ولتقديم الترشح للمشاركة ضمن أقسام هذا المهرجان المزمع تنظيمه خلال شهر أكتوبر 2026، يشترط في الأعمال المُرشحة ألا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، وأن يكون الفيلم قد أُنتج بعد 31 ديسمبر 2024، وأن يكون من إخراج إمرأة.

ويضم المهرجان قسمين هما، المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة والاختيار الرسمي خارج المسابقة للأفلام القصيرة والمتوسطة والطويلة.
وحول مستجدات الدورة أشارت رئيسة المهرجان منال السويسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المهرجان سيُحافظ على مختلف فقراته المعتادة مع تخصيص مائدتين مستديرتين لطرح موضوعي الكتابة "من منظور نسائي" وريادة الأعمال النسائية في مجال الاقتصاد الثقافي والإبداعي.
وبالتزامن مع قبول الترشحات للأقسام الرسمية، يتواصل فتح باب الترشحات للإقامة الفنية لتطوير مشاريع أفلام قصيرة لفائدة السينمائيات من المنطقة العربية وستجرى هذه الإقامة في نابل بتأطير كاتبة السيناريو سامية عمامي.

ولتقديم الترشح يشترط أن تكون السينمائية المشاركة من إحدى دول المنطقة العربية، وأن تُرسل مشروع فيلم روائي أو تسجيلي قصير (ملخص المشروع وأي معلومات عنه في حدود الصفحتين)، فضلا عن سيرة ذاتية لصاحبة العمل، ورابط نحو الفيلم أو الأفلام السابقة إن وجدت. وفي صورة اقتباس الفيلم من مصنف أدبي، يتعين تقديم تصريح رسمي يُثبت تفويت حقوق الاقتباس السينمائي من قبل صاحب المصنف. علما أن باب الترشح لهذه الإقامة يتواصل أيضا إلى غاية 16 جوان 2026 .
