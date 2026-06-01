تونس تستضيف الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي الخامس للقمح في شهر أفريل 2028

تسلّمت تونس موخرا بمدينة بولونيا الإيطالية، مشعل تنظيم الدورة الخامسة من " المؤتمر الدولي للقمح (IWC5) "، المقررعقده في شهر أفريل 2028، وذلك خلال الجلسة الختامية للدورة الرابعة المنعقدة في بولونيا من 25 إلى 29 ماي المنقضيوأفادت قنصلية تونس ببولونيا، في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن الدكتورة سارة بن مبارك، أستاذة محاضرة بالمركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة، التي كانت مرفوقة بالدكتور كريم عمار، باحث بالمركز الدولي لتطوير زراعات القمح والذرة بالمكسيك، قد تولت بالمناسبة تقديم عرضٍ حول الاستعدادات لاحتضان هذا الحدث العلمي الدولي الرفيعويُعدّ اختيارتونس من قبل اللجنة الدولية المنظمة اعترافا دوليا متجددا بالكفاءات العلمية التونسية والريادة الوطنية في مجال البحث والتطوير الزراعيويشكل المؤتمر الدولي للقمح حدثا علميا دوليا بارزا نشأ بعد اندماج مؤتمرين هامين هما الندوة الدولية لعلم الوراثة في القمح، والمؤتمر الدولي للقمح الذي يجمع كبار الخبراء والباحثين وصانعي السياسات والمهنيينلمناقشة أحدث التطورات في مجالات زراعة القمح وعلم الجينوموقد انطلقت الدورة الاولى، لهذا المؤتمر ببادرة من مجموعة العشرين في جويلية 2019 بمدينة ساسكاتون الكندية. وقد احتضنت العاصمة الصينية بيكين الدورة الثانية (2022)، ومدينة بيرث الأسترالية الدورة الثالثة (2024)، قبل أن تستضيف بولونيا الدورة الرابعة هذه السنة