فتح باب التسجيل في 5 دورات تكوينية صيفية متخصصة في فنون الخط العربي

يفتح اليوم الاثنين باب التسجيل في عدد من الدورات التكوينية الصيفية المتخصصة المجانية التي ينظمها المركز الوطني لفنون الخط لفائدة الإطار التربوي والعموم والأطفال بداية من سن 10 سنوات. ويتواصل قبول الترشحات إلى غاية موفى الشهر.وجاء في بلاغ صادر عن المركز أن باب التسجيل في الدورات الخمس يُغلق آليا عند بلوغ عشرين (20) مشاركا في كل دورة. وتتنزل هذه الدورات التكوينية التي تنتظم تحت إشراف المعهد الوطني للتراث، بالتعاون مع ودادية أعوان وإطارات المعهد، في إطار الأنشطة الثقافية والتكوينية التي ينظمها المركز الوطني لفنون الخط بتونس وسعيا إلى مزيد نشر ثقافة الخط العربي والمحافظة على هذا الفن الأصيل وتطوير مهارات الممارسين والهواة.ويتم التسجيل في الدورات حضوريا وشخصيا بمقر المركز الوطني لفنون الخط الكائن بـ 09 نهج المنستيري، باب سويقة بالمدينة العتيقة بتونس، ويتوجب على الراغبين في التسجيل تقديم الوثائق التالي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للعموم وشهادة عمل بالنسبة للإطار التربوي، ومضمون ولادة بالنسبة للأطفال.وتتوزع روزنامة الدورات الخمس كالتالي :الدورة الأولى : من 06 إلى 10 جويلية 2026الدورة الثانية : من 20 إلى 24 جويلية 2026الدورة الثالثة : من 03 إلى 07 أوت 2026الدورة الرابعة : من 17 إلى 21 أوت 2026الدورة الخامسة من 24 إلى 28 أوت 2026