JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:23 Tunis

فتح باب التسجيل في 5 دورات تكوينية صيفية متخصصة في فنون الخط العربي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e649098cc2866.77041128_hpiklnjgefmoq.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 14:04 قراءة: 1 د, 0 ث
      
يفتح اليوم الاثنين باب التسجيل في عدد من الدورات التكوينية الصيفية المتخصصة المجانية التي ينظمها المركز الوطني لفنون الخط لفائدة الإطار التربوي والعموم والأطفال بداية من سن 10 سنوات. ويتواصل قبول الترشحات إلى غاية موفى الشهر.
وجاء في بلاغ صادر عن المركز أن باب التسجيل في الدورات الخمس يُغلق آليا عند بلوغ عشرين (20) مشاركا في كل دورة. وتتنزل هذه الدورات التكوينية التي تنتظم تحت إشراف المعهد الوطني للتراث، بالتعاون مع ودادية أعوان وإطارات المعهد، في إطار الأنشطة الثقافية والتكوينية التي ينظمها المركز الوطني لفنون الخط بتونس وسعيا إلى مزيد نشر ثقافة الخط العربي والمحافظة على هذا الفن الأصيل وتطوير مهارات الممارسين والهواة.
ويتم التسجيل في الدورات حضوريا وشخصيا بمقر المركز الوطني لفنون الخط الكائن بـ 09 نهج المنستيري، باب سويقة بالمدينة العتيقة بتونس، ويتوجب على الراغبين في التسجيل تقديم الوثائق التالي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للعموم وشهادة عمل بالنسبة للإطار التربوي، ومضمون ولادة بالنسبة للأطفال.

وتتوزع روزنامة الدورات الخمس كالتالي :
الدورة الأولى : من 06 إلى 10 جويلية 2026
الدورة الثانية : من 20 إلى 24 جويلية 2026

الدورة الثالثة : من 03 إلى 07 أوت 2026
الدورة الرابعة : من 17 إلى 21 أوت 2026
الدورة الخامسة من 24 إلى 28 أوت 2026
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330272

babnet

كل الأخبار...

14:37 - وزارة الداخلية تفتح مناظرة لانتداب رقباء بسلك الحرس الوطني لعام 2026
14:23 - صناعة: عودة الصالون الدولي لقطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية في 2026 بعد غياب 20 سنة
14:19 - سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية بالمكناسي للمطالبة بتحسين الوضع الصحي بالمنطقة
14:15 - تونس تستضيف الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي الخامس للقمح في شهر أفريل 2028
14:11 - صادرات زيت الزيتون ترتفع بنسبة 49,2 بالمائة في النصف الأول من موسم 2025-2026
14:07 - وزير التربية: استكمال الاستعدادات لبكالوريا 2026 والوزارة لن تتسامح مع الغش
14:04 - فتح باب التسجيل في 5 دورات تكوينية صيفية متخصصة في فنون الخط العربي
13:52 - التظاهرة الجهوية في بناء القصور الرملية تحت شعار "من كل ولاية ...قصر وحكاية " يوم 23 جوان 2026 بالمنستير
13:32 - مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة يحتفل بثلاثة عقود من الريادة في خدمة الانتقال الإيكولوجي وبناء الاقتصاد الأخضر
13:21 - لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة تعقد جلسة لمواصلة النظر في مقترح قانون تنظيم التسويق والترويج الإلكتروني
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 جوان 2026 | 15 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:35
16:08
12:24
05:02
03:13
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
35°-21
36°-22
31°-19
36°-21
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/05)     1639,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/05)   29712 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No