التظاهرة الجهوية في بناء القصور الرملية تحت شعار "من كل ولاية ...قصر وحكاية " يوم 23 جوان 2026 بالمنستير
تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والاسرة بالمنستير، التظاهرة الجهوية في بناء القصورالرملية تحت شعار "من كل ولاية ...قصر وحكاية "، يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري باحدى النزل بالجهة
ويأتي تنظيم هذه الدورة في اطار الأنشطة الصيفية الموجهة للاطفال والهادفة الى تنمية الابداع والعمل الجماعي والتعريف بالتراث الجهوي
ويشارك في هذه التظاهرة بعض المؤسسات العمومية التي تعنى بالطفولة ونوادي الاطفال بالجهة
وتعد هذه التظاهرة التي دأبت ولاية المنستير على تنظيمها سنويا مناسبة للتعريف بالتراث والخصوصيات الثقافية لمختلف ولايات الجمهورية من خلال تصاميم القصور الرملية
وتهدف هذه المسابقة الى تشجيع العمل الجماعي وروح المبادرة وتنشيط الفضاءات الشاطئية بأنشطة تربوية وترفيهية
ويأتي تنظيم هذه الدورة في اطار الأنشطة الصيفية الموجهة للاطفال والهادفة الى تنمية الابداع والعمل الجماعي والتعريف بالتراث الجهوي
ويشارك في هذه التظاهرة بعض المؤسسات العمومية التي تعنى بالطفولة ونوادي الاطفال بالجهة
وتعد هذه التظاهرة التي دأبت ولاية المنستير على تنظيمها سنويا مناسبة للتعريف بالتراث والخصوصيات الثقافية لمختلف ولايات الجمهورية من خلال تصاميم القصور الرملية
وتهدف هذه المسابقة الى تشجيع العمل الجماعي وروح المبادرة وتنشيط الفضاءات الشاطئية بأنشطة تربوية وترفيهية
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330269