التظاهرة الجهوية في بناء القصور الرملية تحت شعار "من كل ولاية ...قصر وحكاية " يوم 23 جوان 2026 بالمنستير

تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والاسرة بالمنستير، التظاهرة الجهوية في بناء القصورالرملية تحت شعار "من كل ولاية ...قصر وحكاية "، يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري باحدى النزل بالجهةويأتي تنظيم هذه الدورة في اطار الأنشطة الصيفية الموجهة للاطفال والهادفة الى تنمية الابداع والعمل الجماعي والتعريف بالتراث الجهويويشارك في هذه التظاهرة بعض المؤسسات العمومية التي تعنى بالطفولة ونوادي الاطفال بالجهةوتعد هذه التظاهرة التي دأبت ولاية المنستير على تنظيمها سنويا مناسبة للتعريف بالتراث والخصوصيات الثقافية لمختلف ولايات الجمهورية من خلال تصاميم القصور الرمليةوتهدف هذه المسابقة الى تشجيع العمل الجماعي وروح المبادرة وتنشيط الفضاءات الشاطئية بأنشطة تربوية وترفيهية