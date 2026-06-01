لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة تعقد جلسة لمواصلة النظر في مقترح قانون تنظيم التسويق والترويج الإلكتروني

تعقد، لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، يوم غد الثلاثاء 02 جوان 2026، جلسة عمل بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.ووفقا للمعطيات الصادرة عن البرلمان، فإن هذه الجلسة التي ستلتئم بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، ستخصص للتداول والنقاش حول مخرجات اليوم الدراسي الذي أُقيم مؤخرا حول مقترح القانون المتعلق بوضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضبط آليات ممارسة الأنشطة التسويقية والترويجية عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في تونس.ويهدف مقترح القانون عدد 42/2024 إلى ضمان حقوق مختلف الأطراف المتداخلة ومواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية الرقمية.وستعمل اللجنة خلال هذا الاجتماع على استكمال مناقشة فصول المقترح وصياغتها بناء على المقترحات والتوصيات المنبثقة عن المهنيين والخبراء، وذلك تمهيدا لإحالته لاحقا على أنظار الجلسة العامة للمجلس.رصد