Babnet

هذا ما تقرر في حق رضا شرف الدين واخرين

Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 10:17
      
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس،اليوم غرة جوان 2026 ، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد النائب السابق بالبرلمان المنحل ورئيس النجم الساحلي سابقا رضا شرف الدين ومتهمين اخرين لجلسة لاحقة وذلك لإنتظار مأل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت إحالة رضا شرف الدين ومتهمين أخرين على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال وجرائم ذات صبغة مصرفية.
  • Radio Diwan
الاثنين 01 جوان 2026 | 15 ذو الحجة 1447
