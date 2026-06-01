JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:11 Tunis

مونديال 2026 (تحضيرات) المنتخب الأمريكي يفوز وديا على نظيره السنغالي 3-2

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1d59a005ba06.14940844_ejlghqknfimop.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 11:05 قراءة: 0 د, 59 ث
      
فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت الأحد بمدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية وذلك قبل أقل من أسبوعين من انطلاق كأس العالم 2026، المقررة من 11 جوان إلى 19 جويلية في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
وافتتح سيرجينيو ديست التسجيل منذ الدقيقة السادسة لفائدة المنتخب الأمريكي مستفيدا من تمريرة عرضية من كريستيان بوليسيتش من الجهة اليسرى.
وفي الدقيقة التاسعة عشرة، ضاعف بوليسيتش النتيجة منهيا صياما تهديفيا دام خمسة أشهر سواء مع المنتخب الأمريكي أو مع ناديه ميلان الإيطالي لكن ساديو ماني قلص الفارق للسنغال قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو عشرة تغييرات دفعة واحدة تقريبا. وتمكن ماني من تسجيل هدفه الشخصي الثاني مدركا التعادل للسنغال في الدقيقة 51 مستفيدا من تمريرة خاطئة إلى الخلف من مايلز روبنسون وخروج غير موفق للحارس الثالث كريس برادي.
وحسم فولارين بالوغون نتجية المباراة ومنح الفوز للولايات المتحدة بهدف ثالث في الدقيقة 63.
ويمنح هذا الانتصار جرعة من التفاؤل للولايات المتحدة التي دخلت المباراة بعد هزيمتين أمام منتخبي بلجيكا والبرتغال.

وخلال نهائيات مونديال 2026، ستواجه الولايات المتحدة الباراغواي وأستراليا وتركيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
أما السنغال، فستلعب ضمن المجموعة التاسعة الى جانب فرنسا والعراق والنرويج.
ر-امين





   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330273

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 جوان 2026 | 15 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:35
16:08
12:24
05:02
03:13
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
34°-21
35°-22
31°-20
34°-21
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/05)     1639,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/05)   29712 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No