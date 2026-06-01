مونديال 2026 (تحضيرات) المنتخب الأمريكي يفوز وديا على نظيره السنغالي 3-2

فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت الأحد بمدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية وذلك قبل أقل من أسبوعين من انطلاق كأس العالم 2026، المقررة من 11 جوان إلى 19 جويلية في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.وافتتح سيرجينيو ديست التسجيل منذ الدقيقة السادسة لفائدة المنتخب الأمريكي مستفيدا من تمريرة عرضية من كريستيان بوليسيتش من الجهة اليسرى.وفي الدقيقة التاسعة عشرة، ضاعف بوليسيتش النتيجة منهيا صياما تهديفيا دام خمسة أشهر سواء مع المنتخب الأمريكي أو مع ناديه ميلان الإيطالي لكن ساديو ماني قلص الفارق للسنغال قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو عشرة تغييرات دفعة واحدة تقريبا. وتمكن ماني من تسجيل هدفه الشخصي الثاني مدركا التعادل للسنغال في الدقيقة 51 مستفيدا من تمريرة خاطئة إلى الخلف من مايلز روبنسون وخروج غير موفق للحارس الثالث كريس برادي.وحسم فولارين بالوغون نتجية المباراة ومنح الفوز للولايات المتحدة بهدف ثالث في الدقيقة 63.ويمنح هذا الانتصار جرعة من التفاؤل للولايات المتحدة التي دخلت المباراة بعد هزيمتين أمام منتخبي بلجيكا والبرتغال.وخلال نهائيات مونديال 2026، ستواجه الولايات المتحدة الباراغواي وأستراليا وتركيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.أما السنغال، فستلعب ضمن المجموعة التاسعة الى جانب فرنسا والعراق والنرويج.ر-امين