الدوسري يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة تواليا بعد اختياره في تشكيلة السعودية

سيشارك سالم الدوسري قائد ​السعودية في كأس العالم لكرة القدم ​للمرة الثالثة على التوالي بعد ‌اختياره على رأس تشكيلة ‌ضمت 26 لاعبا للمشاركة في ‌البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في وقت لاحق من الشهر الحالي.وشارك الدوسري (34 ⁠عاما) في آخر نسختين من كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر وكان صاحب هدف ​الفوز 2-1 على الأرجنتين التي توجت بلقب كأس العالم 2022 فيما ⁠بعد.واختار اليوناني جورجيوس دونيس المدرب الجديد للسعودية التشكيلة النهائية للفريق والتي ضمت 26 ⁠لاعبا، وذلك عقب الخسارة 2-1 أمام الإكوادور في نيوجيرزي أمس الأحد.وكانت هذه المباراة الأولى لدونيس الذي تولى المسؤولية في أفريل الماضي وحتى جويلية 2027 خلفا للفرنسي إيرفي رينار، وذلك قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم ​في أمريكا الشمالية.واستبعد دونيس أربعة لاعبين من التشكيلة المبدئية التي ضمت 30 لاعبا.وتخوض السعودية غمار كأس العالم، التي تستضيفها ‌الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ضمن المجموعة الثامنة إلى جوار منتخبات إسبانيا بطلة أوروبا وأوروغواي بطلة العالم مرتين والرأس ⁠الأخضر.وتفتتح السعودية مبارياتها في كأس العالم ‌بمواجهة أوروغواي في 16 جوان قبل أن تواجه إسبانيا بعدها بخمسة أيام ثم تختتم مباريات الدور الأول أمام الرأس الأخضر في 27 من الشهر ذاته.وفي ما يلي تشكيلة السعودية التي أعلنها حساب المنتخب على منصة إكس:حراسة المرمى: نواف العقيدي ومحمد ‌العويس وأحمد الكسار.مدافعون: متعب ⁠الحربي وحسن كادش علي لاجامي وحسان التمبكتي وعبد الإله العمري وجهاد ذكري وسعود عبد الحميد ونواف بوشل وعبد الله ‌الخيبري.لاعبو الوسط: محمد كنو وناصر الدوسري وزياد الجهني ومحمد أبوالشامات وعلي مجرشي وسالم الدوسري وأيمن يحيى وسلطان مندش ‌ومصعب الجوير وعلاء ⁠آل حجي وخالد الغنام.مهاجمون: عبد الله الحمدان وصالح الشهري وفراس البريكان.