JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:11 Tunis

القضاء ينظر في ملفين لهيئة الحقيقة والكرامة يشملان سهام بن سدرين ومبروك كورشيد وآخرين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fd09d37cb3448.93151770_hfikmnlqgjope.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 11:11 قراءة: 0 د, 35 ث
      
مثلت اليوم في حالة سراح امام الامر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المُنتهية أعمالها.

كما مثل المحامي أمام نفس الدائرة خالد الكريشي الذي كان يترأس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة ومثل سليم شيبوب موقوفا في نفس الملف وأُحيل مبروك كورشيد بحالة فرار.


وتم تقديم اعلامات نيابة عن خالد الكريشي.. وقد تمت المناداة على نفس المُتهمين في قضية ثانية في علاقة بعبد المجيد بودن المُحال بحالة فرار في الملف، وأعلم محام نيابته عن خالد الكريشي وطلب التأخير.


وقررت الدائرة حجز القضيتين الجلسة لتحديد موعد لاحق للجلستين القادمين.

وتتعلق القضيتين بأعمال كانت قامت بها الهيئة في علاقة بقانوين تحكيمييْن الأول يتعلق بسليم شيبوب والثاني برجل الأعمال عبد المجيد بودن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330275

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 جوان 2026 | 15 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:35
16:08
12:24
05:02
03:13
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
34°-21
35°-22
31°-20
34°-21
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/05)     1639,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/05)   29712 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No
1