القضاء ينظر في ملفين لهيئة الحقيقة والكرامة يشملان سهام بن سدرين ومبروك كورشيد وآخرين

مثلت اليوم في حالة سراح امام الامر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المُنتهية أعمالها.كما مثل المحامي أمام نفس الدائرة خالد الكريشي الذي كان يترأس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة ومثل سليم شيبوب موقوفا في نفس الملف وأُحيل مبروك كورشيد بحالة فرار.وتم تقديم اعلامات نيابة عن خالد الكريشي.. وقد تمت المناداة على نفس المُتهمين في قضية ثانية في علاقة بعبد المجيد بودن المُحال بحالة فرار في الملف، وأعلم محام نيابته عن خالد الكريشي وطلب التأخير.وقررت الدائرة حجز القضيتين الجلسة لتحديد موعد لاحق للجلستين القادمين.وتتعلق القضيتين بأعمال كانت قامت بها الهيئة في علاقة بقانوين تحكيمييْن الأول يتعلق بسليم شيبوب والثاني برجل الأعمال عبد المجيد بودن.