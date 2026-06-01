اختتام مشروع "مسرع النمو الأخضر والتشغيل" بعرض مشاريع مؤسسات ناشئة أمام مستثمرين

اختتم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، مشروع "مسرع النمو الأخضر والتشغيل" بتنظيم لقاء جمع رواد أعمال ومستثمرين ومؤسسات مالية وعددا من المتدخلين في منظومة ريادة الأعمال، خصص لعرض مشاريع وحلول الشركات المستفيدة من البرنامج واستكشاف فرص تمويل وشراكة جديدة لفائدتها.ويهدف المشروع إلى دعم ريادة الأعمال الخضراء وتعزيز الابتكار المستدام من خلال تحسين نفاذ الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى آليات تمويل تتلاءم مع احتياجات نموها وتوسعها.ومكن اللقاء، الذي مثل محطة اختتام لخمسة أشهر من المرافقة والتوجيه والتدريب والإعداد للاستثمار، المؤسسات المشاركة من تقديم مشاريعها وطموحاتها التنموية مباشرة أمام المستثمرين والجهات الممولة.وأكد القائمون على المشروع أن المبادرة ساهمت في تعزيز الروابط بين أصحاب المشاريع والمستثمرين، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكة والاستثمار ويدعم إحداث مواطن الشغل ودفع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.ويعد مشروع "مسرع النمو الأخضر والتشغيل" جزءا من برنامج الشراكة الدنماركية العربية التابع لوزارة الخارجية الدنماركية ويتم تنفيذه في تونس والأردن ومصر والمغرب.