وزارة الداخلية تفتح مناظرة لانتداب رقباء بسلك الحرس الوطني لعام 2026

تعتزم وزارة الدّاخليّة فتح مناظرة خارجيّة بالاختبارات لإنتداب رُقباء ذكُور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، حيث حُدّد يوم الإثنين 15 جوان الجاري، كآخر أجل لإيداع ملفات الترشحووفقاً لبلاغ صادر عن الوزارة، يُشترط في المترشّح أن يكون قد أتمّ السنة التاسعة من التعليم الأساسي أومحرزا على شهادة تكوين منظرة في هذا المستوى، وأن يكون تونسي الجنسية، ومستوفياً لشروط السلامة الطبية والمواصفات الجسدية، وأبرزها ألا يقل طول القامة عن 1.70 متر، مع القدرة على العمل بالليل والنهار في كامل تراب الجمهوريةأما بخصوص شرط السن، فيتعيّن أن يتراوح عمر المترشح بين 20 سنة على الأقل و22 سنة على الأكثر بتاريخ أول جانفي 2026، مع إمكانية التمتع باستثناءات قانونية لتمديد السن القصوى للمترشحين الذين أدوا الخدمة العسكرية، أوالمقضين لخدمات مدنية فعلية، أوالمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقلوأوضح البلاغ، أن عمليّة قبول الملفات تنطلق بداية من يوم الخميس 04 جوان 2026، حيث يتعيّن على المترشّحين سحب استمارة الترشح وجوباً من موقع الإنتدابات الخاص بوزارة الداخلية، وتقديمها إلى مركز الحرس أوالأمن الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنى (حسب العنوان المضمّن ببطاقة التعريف الوطنية) للتأشير عليها، قبل إرفاقها ببقية الوثائق المطلوبة (مطلب ترشح باسم وزير الداخلية ونسخة من بطاقة التعريف ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة المدرسية أوالتكوينية بطاقة عدد 03 أووصلها)وتشمل المناظرة جملة من الاختصاصات المهنية، من أبرزها صيانة العربات والمحركات والفندقة والمطاعم والنقل (رخص سياقة من أصناف ج، ج+ه، د) والصيد البحري والتجهيز الصحي والتبريد والكهرباء التقنيةالبناء واللحام والإلكترونيك والنجارة والإنتاج النباتي والتغذيةونبّهت وزارة الداخلية، إلى أنه يُعتبر ملغى كل مطلب يرد على الإدارة مباشرة أوعن طريق البريد، أوبعد غلق قائمة الترشحات، أو يكون منقوصاً من إحدى الوثائق، أويتضمن استمارة غير مؤشر عليها من قبل الأمن أوالحرس الوطنيهذا وتجرى الاختبارات الكتابية المعرفية باللغة العربية، بداية من يوم 27 جويلية 2026 والأيام الموالية، على أن يخضع الناجحون فيها لاحقاً إلى اختبارات طبية ورياضية وشفاهية ونفسية، يتم الاستدعاء إليها عبر إرساليات قصيرة (SMS).