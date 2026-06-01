القصرين : قرابة 2900 امرأة تنتفعن بخدمات صحية مجانية ضمن الحملة الجهوية لليوم الوطني الأول لصحة الأم

اختُتمت، أمس الأحد، بولاية القصرين فعاليات الحملة الجهوية لليوم الوطني الأول لصحة الأم، المنتظمة تحت شعار "من أجل ولادة آمنة"، بعد سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتوعوية والخدمات الصحية المجانية التي انتظمت بكافة الدوائر الصحية بالجهة من 20 إلى 31 ماي المنقضي، بهدف تعزيز صحة الأمّ والحدّ من المخاطر المرتبطة بالحمل والولادة.وأكدت رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ومنسقة البرنامج الوطني لصحة الأم بالجهة روضة بوزيدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحملة شملت الدوائر الصحية ال11 بالولاية بمشاركة مختلف مراكز الصحة الأساسية، حيث تم تنظيم عيادات مجانية لفائدة النساء خاصة الحوامل، شملت متابعة الحمل ومراقبته وإجراء فحوصات طبية وتحاليل مجانية إلى جانب تقصي داء السكري وقياس ضغط الدم والتصوير بالموجات فوق الصوتية.وأضافت أن الأنشطة تضمنت كذلك التعريف بأهمية عيادات ما قبل الحمل وما قبل الولادة، والتحسيس بضرورة المتابعة الطبية المنتظمة للحمل والتوعية بالتغذية السليمة والتعريف برزنامة تلقيح المرأة الحامل، فضلا عن تنظيم حلقات علمية وتثقيفية حول صحة الأم والوقاية من الأمراض والمضاعفات الصحية التي قد تؤثر على الأم والجنين، بما في ذلك التقصي المبكر عن فيروس نقص المناعة المكتسبة .وأبرزت بوزيدي أن الحملة سجلت إقبالا كبيرا من النساء، خاصة بعد اعتماد مقاربة القرب من خلال التواصل المباشر مع المستفيدات بمنازلهن وأماكن عملهن، والوصول إلى المناطق الريفية العميقة والتجمعات السكانية النائية والعائلات الرحل، وهو ما ساهم في تعزيز الإقبال على الخدمات الصحية المقدمة وترسيخ ثقافة المتابعة الطبية المنتظمة للحمل.وكشفت، في هذا السياق، أن عدد المنتفعات من مختلف خدمات الحملة بلغ حوالي 2899 امرأة، وأنه تم خلال الحملة إنجاز نحو 300 كشف بالصدى ونحو 830 عملية تقص لمرض السكري و1258 عملية قياس لضغط الدم، إلى جانب عدد هام من الفحوصات الطبية والإستشارات الصحية المجانية.وأشارت إلى أن الفرق الطبية وشبه الطبية الميدانية تمكنت من إكتشاف عدد من الحالات الصحية التي تستوجب متابعة دقيقة وتدخلا من أطباء مختصين حيث تم توجيهها في الإبان إلى المؤسسات الصحية المختصة لضمان التكفّل بها ومتابعتها.وبيّنت بوزيدي أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة يتمثل في تقريب الخدمات الصحية من النساء خاصة بالمناطق الريفية والنائية والتخفيف من أعباء التنقل عليهن، بما يسهم في الكشف المبكر عن عوامل الخطر والوقاية من المضاعفات الصحية المرتبطة بالحمل والولادة وبالتالي الإسهام في تحسين مؤشرات صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والأطفال.يُشار إلى أن فعاليات الحملة الجهوية اختتمت أمس الأحد بزيارة ميدانية إلى قسم التوليد بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، نُظّمت بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبمشاركة المدير الجهوي للصحة، حيث تمّت معاينة ظروف إقامة الأمهات المقيمات بالقسم والاطمئنان على أوضاعهن الصحية، إلى جانب تكريمهن بهدايا رمزية بمناسبة عيد الأمهات، في لفتة إنسانية ترمي إلى تثمين مكانة الأم ودعمها معنوياً خلال مرحلة ما بعد الولادة.