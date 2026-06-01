JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:45 Tunis

القصرين : قرابة 2900 امرأة تنتفعن بخدمات صحية مجانية ضمن الحملة الجهوية لليوم الوطني الأول لصحة الأم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6364a1d11a9af5.36958877_jgielnhkfomqp.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 15:45 قراءة: 2 د, 8 ث
      
اختُتمت، أمس الأحد، بولاية القصرين فعاليات الحملة الجهوية لليوم الوطني الأول لصحة الأم، المنتظمة تحت شعار "من أجل ولادة آمنة"، بعد سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتوعوية والخدمات الصحية المجانية التي انتظمت بكافة الدوائر الصحية بالجهة من 20 إلى 31 ماي المنقضي، بهدف تعزيز صحة الأمّ والحدّ من المخاطر المرتبطة بالحمل والولادة.

وأكدت رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ومنسقة البرنامج الوطني لصحة الأم بالجهة روضة بوزيدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحملة شملت الدوائر الصحية ال11 بالولاية بمشاركة مختلف مراكز الصحة الأساسية، حيث تم تنظيم عيادات مجانية لفائدة النساء خاصة الحوامل، شملت متابعة الحمل ومراقبته وإجراء فحوصات طبية وتحاليل مجانية إلى جانب تقصي داء السكري وقياس ضغط الدم والتصوير بالموجات فوق الصوتية.

وأضافت أن الأنشطة تضمنت كذلك التعريف بأهمية عيادات ما قبل الحمل وما قبل الولادة، والتحسيس بضرورة المتابعة الطبية المنتظمة للحمل والتوعية بالتغذية السليمة والتعريف برزنامة تلقيح المرأة الحامل، فضلا عن تنظيم حلقات علمية وتثقيفية حول صحة الأم والوقاية من الأمراض والمضاعفات الصحية التي قد تؤثر على الأم والجنين، بما في ذلك التقصي المبكر عن فيروس نقص المناعة المكتسبة .
وأبرزت بوزيدي أن الحملة سجلت إقبالا كبيرا من النساء، خاصة بعد اعتماد مقاربة القرب من خلال التواصل المباشر مع المستفيدات بمنازلهن وأماكن عملهن، والوصول إلى المناطق الريفية العميقة والتجمعات السكانية النائية والعائلات الرحل، وهو ما ساهم في تعزيز الإقبال على الخدمات الصحية المقدمة وترسيخ ثقافة المتابعة الطبية المنتظمة للحمل.
وكشفت، في هذا السياق، أن عدد المنتفعات من مختلف خدمات الحملة بلغ حوالي 2899 امرأة، وأنه تم خلال الحملة إنجاز نحو 300 كشف بالصدى ونحو 830 عملية تقص لمرض السكري و1258 عملية قياس لضغط الدم، إلى جانب عدد هام من الفحوصات الطبية والإستشارات الصحية المجانية.

وأشارت إلى أن الفرق الطبية وشبه الطبية الميدانية تمكنت من إكتشاف عدد من الحالات الصحية التي تستوجب متابعة دقيقة وتدخلا من أطباء مختصين حيث تم توجيهها في الإبان إلى المؤسسات الصحية المختصة لضمان التكفّل بها ومتابعتها.
وبيّنت بوزيدي أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة يتمثل في تقريب الخدمات الصحية من النساء خاصة بالمناطق الريفية والنائية والتخفيف من أعباء التنقل عليهن، بما يسهم في الكشف المبكر عن عوامل الخطر والوقاية من المضاعفات الصحية المرتبطة بالحمل والولادة وبالتالي الإسهام في تحسين مؤشرات صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والأطفال.
يُشار إلى أن فعاليات الحملة الجهوية اختتمت أمس الأحد بزيارة ميدانية إلى قسم التوليد بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، نُظّمت بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبمشاركة المدير الجهوي للصحة، حيث تمّت معاينة ظروف إقامة الأمهات المقيمات بالقسم والاطمئنان على أوضاعهن الصحية، إلى جانب تكريمهن بهدايا رمزية بمناسبة عيد الأمهات، في لفتة إنسانية ترمي إلى تثمين مكانة الأم ودعمها معنوياً خلال مرحلة ما بعد الولادة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330282

babnet

كل الأخبار...

15:45 - القصرين : قرابة 2900 امرأة تنتفعن بخدمات صحية مجانية ضمن الحملة الجهوية لليوم الوطني الأول لصحة الأم
15:23 - تواصل فتح باب الترشح للمشاركة في مختلف أقسام البرمجة الرسمية للدورة السابعة من مهرجان "بعيونهن"
15:14 - ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% بعد تعليق إيران التفاوض مع الولايات المتحدة
15:13 - مركز "إفادة" ينظم دورة تكوينية حول التصرف المالي والمحاسبي للجمعيات بولاية صفاقس يوم 6 جوان الجاري
14:37 - وزارة الداخلية تفتح مناظرة لانتداب رقباء بسلك الحرس الوطني لعام 2026
14:23 - صناعة: عودة الصالون الدولي لقطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية في 2026 بعد غياب 20 سنة
14:19 - سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية بالمكناسي للمطالبة بتحسين الوضع الصحي بالمنطقة
14:15 - تونس تستضيف الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي الخامس للقمح في شهر أفريل 2028
14:11 - صادرات زيت الزيتون ترتفع بنسبة 49,2 بالمائة في النصف الأول من موسم 2025-2026
14:07 - وزير التربية: استكمال الاستعدادات لبكالوريا 2026 والوزارة لن تتسامح مع الغش
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 جوان 2026 | 15 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:35
16:08
12:24
05:02
03:13
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
35°-21
36°-22
31°-19
36°-21
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/05)     1639,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/05)   29712 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No