صناعة: عودة الصالون الدولي لقطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية في 2026 بعد غياب 20 سنة

بعد غياب نحو 20 سنة، يعود الصالون الدولي لقطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعة في 2026، ببادرة من المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. وتهدف التظاهرة، المتوقع تنظيمها من 17 وحتّى 20 نوفمبر 2026، إلى مصاحبة التحوّل الصناعي في تونس وتعزيز تموقعها كمركز صناعي وتكنولوجي بين أوروبا وإفريقيا.ويعود آخر تاريخ لتنظيم الصالون إلى سنة 2007، وقد شهد القطاع المعملي التونسي، منذ ذلك التاريخ، تحوّلات عميقة. ويواجه القطاع، الذي يمثل 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وحوالي 20 بالمائة من مواطن الشغل، اليوم تحديّات هامّة تتعلّق بالرقمنة والتحوّل الطاقي والمنافسة الدولية والتأقلم مع المتطلبات البيئية الجديدة.وستجمع دورة 2026، التّي ستنظم تحت شعار "القطب الإفريقي لأجل الاستثمار والتجديد"، الصناعيين والمستثمرين ومراكز البحث والشركات الناشئة والشركاء الدوليين حول التحوّلات الكبرى للصناعة العصرية، وستوجه نحو التعاون الافريقي الاوروبي وتطوير الشراكات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.وستركز التظاهرة على مواضيع تهم الصناعة 4.0 والرقمنة والصيانة المراقبة الصناعية والتحوّل الطاقي والايكولوجي وتكنولوجيات الانتاج والتصنيع فضلا عن الهندسة والتقييس والبنية التحتية الصناعية.كما ستتضمن دورة 2026 الندوة الإفريقية الثامنة بخصوص (ACNDT 2026)، ما من شأنه إضفاء بعدا علميا وقارّيا على الصالون. وسيناقش الباحثون والصناعيون التقدم التكنولوجي المرتبط بالمراقبة الصناعية والصيانة الذكية والروبوتيك والذكاء الصناعي.ويركز منظمو الدورة، أيضا، على جعل الصالون منصّة فعلية للأعمال، من خلال تنظيم ألف لقاء أعمال مع تنظيم لقاءات تشبيك ودورات مخصصة للمستثمرين.ومن بين النقاط الهامّة، أيضا، في الصالون الجائزة الكبرى للصيانة الصناعية، فضلا عن المسابقة المخصصة لدفع الابتكار التكنولوجي والبعث الصناعي لفائدة الشباب الإفريقي.ومن المنتظر ان يشهد الصالون زيارة 15 ألف مهني ومشاركة 250 عارض في المجال التكنولوجي و120 خبير ومحاضر دولي.