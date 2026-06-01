وزير التربية: استكمال الاستعدادات لبكالوريا 2026 والوزارة لن تتسامح مع الغش
أكد وزير التربية نور الدين النوري، اليوم الاثنين، أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026، التي تنطلق يوم الأربعاء 3 جوان الجاري، مشددا على جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف.
وقال النوري، خلال ندوة صحفية حول الاستعداد للامتحانات الوطنية عقدتها وزارة التربية بمقرها، إن هذه الدورة ستكون ناجحة على غرار الدورات السابقة بفضل تضافر جهود مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة.
واعتبر أن تنظيم الامتحانات الوطنية يمثل محطة مهمة بالنظر إلى ارتباطها بقيمة العلم والتحصيل المعرفي في المجتمع التونسي، مبرزا أن الوزارة تعمل منذ بداية السنة الدراسية الحالية على ضمان حسن سير الامتحانات الوطنية، وذلك في إطار شراكة مع عدد من الوزارات، من بينها وزارات تكنولوجيات الاتصال والصحة والداخلية.
وأضاف أنه تم تهيئة مراكز الاختبارات ومراكز الإيداع ومراكز الإصلاح على المستوى الوطني استعدادا لهذا الموعد التربوي الهام.
مكافحة الغشوشدد وزير التربية على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة.
وأوضح أن إحصائيات الدورة السابقة لامتحان البكالوريا أظهرت أن نسبة المترشحين الذين حاولوا الغش بلغت 0.6 بالمائة، وقد تم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في شأن "هذه الفئة القليلة التي أخلت بشروط النزاهة"، وفق تعبيره.
وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على توفير ظروف هادئة وملائمة للمترشحين حتى يجتازوا الاختبارات بشكل طبيعي ودون أي تشويش.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، على تفكيك شبكات تسعى إلى "بيع الأوهام" لبعض المترشحين من خلال الترويج لوسائل الغش.
كما أفاد بأنه تم تكوين العاملين بمراكز الاختبارات على كشف مختلف محاولات الغش، مؤكدا أن وزارة التربية حريصة على تحصين شهادة البكالوريا والمحافظة على سمعتها لدى المؤسسات الجامعية في الداخل والخارج، فضلا عن تتبع المخالفين.
ودعا الأولياء إلى توعية أبنائهم بضرورة عدم اصطحاب أجهزة إلكترونية، على غرار النظارات ذات الخصائص التقنية أو السماعات أو الهواتف الجوالة، تجنبا لأي شبهات.
ولفت إلى تخصيص فضاءات داخل مراكز الاختبارات لوضع أمتعة التلاميذ وتمكينهم من تسليم الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية قبل الدخول إلى قاعات الامتحان، مشيرا إلى أن وجود هاتف جوال داخل مركز الاختبار يعد شبهة حتى وإن كان مغلقا.
عدد المترشحين والشعبويبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية للبكالوريا 162.435 مترشحا، ينتمي 83 بالمائة منهم إلى المعاهد العمومية، و12 بالمائة إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5 بالمائة بصفة فردية، وفق ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي.
وأوضح أن عدد المترشحين في شعبة الآداب تراجع خلال الدورة الحالية ليبلغ 26.685 مترشحا، مقابل 27.079 مترشحا سنة 2025.
كما تراجع عدد المترشحين في شعبة الرياضيات إلى 8112 مترشحا، مقابل 8231 مترشحا سنة 2025.
وانخفض عدد المترشحين في شعبة العلوم التجريبية إلى 28.780 مترشحا، مقابل 30.496 مترشحا في السنة الماضية.
في المقابل، ارتفع عدد المترشحين في شعبة الاقتصاد والتصرف ليبلغ 56.201 مترشحا، مقابل 49.229 مترشحا سنة 2025.
كما ارتفع عدد المترشحين في شعبة العلوم التقنية إلى 21.677 مترشحا، مقابل 20.455 مترشحا في السنة الماضية.
وارتفع عدد المترشحين في شعبة علوم الإعلامية إلى 18.916 مترشحا، مقابل 14.549 مترشحا سنة 2025.
كما سجل عدد المترشحين في شعبة الرياضة زيادة ليبلغ 2064 مترشحا، مقابل 1724 مترشحا خلال الدورة السابقة.
مراكز الامتحاناتأما عن عدد مراكز الامتحانات خلال الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 فقد ارتفع إلى 5988 مركزا، مقابل 5900 مركز في دورة 2025.
كما بلغ عدد مراكز إيداع الامتحانات 27 مركزا موزعة على كامل تراب الجمهورية، في حين بلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز، وعدد مراكز الإصلاح 32 مركزا.
إجراءات استثنائيةوكشف مدير عام الامتحانات عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026، تتمثل في:
* تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا.
* توفير مواضيع مكتوبة بطريقة "البراي" لفائدة 54 مترشحا.
* منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشحا.
وفي سياق متصل، سيجتاز 30 مترشحا امتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية، كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة.
أكبر وأصغر مترشحوأفاد محمد الميلي بأن أكبر مترشح لاجتياز امتحان البكالوريا هذا العام يبلغ من العمر 75 سنة وينتمي إلى شعبة الرياضة، في حين تبلغ أصغر مترشحة 16 سنة وتنتمي إلى شعبة الرياضيات.
رزنامة الامتحاناتتنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان بكالوريا 2026 في دورتها الرئيسية يوم الأربعاء 3 جوان، وتتواصل أيام 4 و5 و8 و9 و10 جوان الجاري.
وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان 2026.
