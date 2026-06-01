صادرات زيت الزيتون ترتفع بنسبة 49,2 بالمائة في النصف الأول من موسم 2025-2026

Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 14:11
      
بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 2025/2026 حوالي 3643,8 مليون دينار، مقابل 2442,4 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الفارط، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49,2 بالمائة، وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.

وتعود هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع الكميات المصدّرة بنسبة 63,9 بالمائة، لتبلغ 295,4 ألف طن مقابل 180,2 ألف طن خلال السنة المنقضية، وذلك رغم انخفاض متوسط سعر زيت الزيتون بنسبة 8 بالمائة خلال نفس الفترة ليستقر في حدود 12,67 دينار للكلغ الواحد.


ولا تمثل كمية زيت الزيتون المعلب سوى 12,5 بالمائة من إجمالي الصادرات، بينما يتم تصدير 87,5 بالمائة في شكل سائب.


كما تستحوذ فئة زيت الزيتون البكر الممتاز على 83,5 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات.

أوروبا الوجهة الرئيسية

وتستحوذ السوق الأوروبية على الحصة الأكبر من صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 56,5 بالمائة، تليها:

* أمريكا الشمالية: 23,2 بالمائة
* آسيا: 12,1 بالمائة
* إفريقيا: 4,5 بالمائة

إسبانيا في الصدارة

أما أبرز البلدان المستوردة لزيت الزيتون التونسي فهي:

* إسبانيا: 32,3 بالمائة
* إيطاليا: 19,6 بالمائة
* الولايات المتحدة الأمريكية: 19 بالمائة

صادرات الزيت البيولوجي

وفي ما يتعلق بـ زيت الزيتون البيولوجي، فقد بلغ حجم الصادرات 37,9 ألف طن، بقيمة قدرت بـ 497,7 مليون دينار.
