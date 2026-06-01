مركز "إفادة" ينظم دورة تكوينية حول التصرف المالي والمحاسبي للجمعيات بولاية صفاقس يوم 6 جوان الجاري

Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 15:13
      
ينظم، مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة"، يوم السبت 06 جوان 2026 بمدينة صفاقس، دورة تكوينية لفائدة الجمعيات الناشطة بالولاية.

وتتمحور هذه الدورة التكوينية حول موضوع "التصرف المالي والمحاسبي للجمعيات وفق المعيار المحاسبي عدد 45"، وتندرج في إطار دعم قدرات المسيرين والمشرفين على مكونات المجتمع المدني في المجالين المالي والمحاسبي وتطوير آليات الحوكمة والتصرف داخلها.


ودعا المركز الراغبين في المشاركة إلى تحميل بطاقة المشاركة مباشرة من الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز أو عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي وإرسالها بعد تعميرها عبر البريد الإلكتروني التالي:
⁠ifeda.formation@topnet.tn⁠
