التلفزة التونسية تعلن بث مباراة تونس - النمسا على الوطنية 2 عبر الشبكة الفضائية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1daabd4baf01.84603951_jpgikqfelmonh.jpg>

أعلنت الاثنين 1 جوان، التلفزة التونسية أنه سيتم بث المباراة الدولية الودية التي تجمع المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره النمساوي مباشرة على الوطنية الثانية والقناة الرياضية بداية من 19:45 وذلك على الشبكة الفضائية.



يذكر انه كان من المنتظر ان يتم بث مواجهتي المنتخب الوديتين ضد كل من النمسا وبلجيكا على الشبكة الأرضية وهو ما خلف موجة من الانتقادات حيث طالب الحماهير الرياضية ببث مباريات المنتخب على الشبكة الفضائية.