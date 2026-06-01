تنفيذ قرار إتلاف 5 هكتارات من الطماطم بطبربة ثبت أنّها مرويّة بمياه الصرف الصحي

نُفّذ، اليوم الإثنين، قرار إتلاف بالقوة العامة لخمس هكتارات من الطماطم بمنطقة الشويقي من معتمدية طبربة بولاية منوبة، وذلك بعد ضبط صاحبها، خلال الشهر المنقضي، بصدد ريّها بمياه الصرف الصحي، وقيام لجنة جهوية مشتركة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية المنتجات والوكالة الوطنية لحماية المحيط بمعاينتها، وفق نصّ قرار الإتلاف الصادر عن والي منوبة والذي حصلت صحفية "وات" على نسخة منه.ويأتي القرار، الذي أمّنت تنفيذه وحدات منطقة الحرس الوطني بطبربة بإشراف معتمد طبربة محمود ملالة، على خلفيّة استعمال مياه صرف صحي تشكل خطورة على صحة المستهلك، ومن أجل الاعتداء على الملك العمومي للمياه بعد تعمد وضع حاجز أكياس بمجرى وادي "بن قيطة" المار من العقاروقد تبيّن أنّ الفلاح تولّى تحويل مياه متأتية من شبكة تصريف مياه الصرف الصحي بمنطقة الشويقي تشرف على صيانتها احدى الشركات الخاصة، وقام بتجميعها بحوض مائي واستعمالها في ري مساحة الطماطم التي ما تزال في الطور الخضري.وأكدت المصالح المحلية لصحفيّة "وات"، حرصها على ضمان احترام الملك العمومي للمياه، وخاصة الضخ العشوائي لمياه الري، مع اليقظة من أجل التصدي لتجاوزات الري بمياه ملوثة لما تمثله من مخاطر حقيقية على الصحة العامة، ولما تشكله من إخلال فادح بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.