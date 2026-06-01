كأس العالم-2026 (تحضيرات) : المنتخب الجزائري يتحول إلى هولندا لمواجهة منتخب "الطواحين" وديا"

تحول المنتخب الجزائري لكرة القدم, اليوم الاثنين, إلى هولندا لمواجهة منتخب "الطواحين" في مباراة ودية مقررة يوم الأربعاء القادم بملعب -دي كويب- بمدينة روتردام (س19 و45 دق), في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبلين.وبعد أسبوع كامل من التحضيرات, يستعد "الخضر" لخوض اختبار قوي أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية, الذي يحتل المركز السابع في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا),ويتواجد منتخب هولندا ضمن المجموعة السادسة في المونديال بمعية المنتخب التونسي و اليابان و السويد.ومن المنتظر أن يعود "منتخب الخضر"إلى أرض الجزائر يوم الخميس القادم لمواصلة تحضيراته بسيدي موسى, قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد 7 جوان الجاري على متن رحلة خاصة.وسيخوض رفقاء الحارس أسامة بن بوط مباراة ودية ثانية يوم الأربعاء 10 جوان الجاري أمام منتخب بوليفيا بمدينة كانساس سيتي.وبعد عودته إلى الساحة العالمية إثر غيابه عن النسختين الأخيرتين من كأس العالم, سيخوض المنتخب الجزائري منافسات المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين حاملة اللقب, والنمسا, والأردن.وسيستهل "الخضر" مشوارهم في المونديال يوم الأربعاء 17 جوان 2026 بمواجهة المنتخب الأرجنتيني, بطل العالم, على ملعب "أروهيد" بمدينة كانساس سيتي, ابتداء من الساعة الثانية فجرا بتوقيت تونس.