JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:15 Tunis

كأس العالم-2026 (تحضيرات) : المنتخب الجزائري يتحول إلى هولندا لمواجهة منتخب "الطواحين" وديا"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1c73d8a43f01.73314144_mehnfqplkojgi.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 18:40 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تحول المنتخب الجزائري لكرة القدم, اليوم الاثنين, إلى هولندا لمواجهة منتخب "الطواحين" في مباراة ودية مقررة يوم الأربعاء القادم بملعب -دي كويب- بمدينة روتردام (س19 و45 دق), في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبلين.

وبعد أسبوع كامل من التحضيرات, يستعد "الخضر" لخوض اختبار قوي أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية, الذي يحتل المركز السابع في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا),ويتواجد منتخب هولندا ضمن المجموعة السادسة في المونديال بمعية المنتخب التونسي و اليابان و السويد.

ومن المنتظر أن يعود "منتخب الخضر"إلى أرض الجزائر يوم الخميس القادم لمواصلة تحضيراته بسيدي موسى, قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد 7 جوان الجاري على متن رحلة خاصة.
وسيخوض رفقاء الحارس أسامة بن بوط مباراة ودية ثانية يوم الأربعاء 10 جوان الجاري أمام منتخب بوليفيا بمدينة كانساس سيتي.
وبعد عودته إلى الساحة العالمية إثر غيابه عن النسختين الأخيرتين من كأس العالم, سيخوض المنتخب الجزائري منافسات المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين حاملة اللقب, والنمسا, والأردن.

وسيستهل "الخضر" مشوارهم في المونديال يوم الأربعاء 17 جوان 2026 بمواجهة المنتخب الأرجنتيني, بطل العالم, على ملعب "أروهيد" بمدينة كانساس سيتي, ابتداء من الساعة الثانية فجرا بتوقيت تونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330305

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 جوان 2026 | 15 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:35
16:08
12:24
05:02
03:13
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet31°
26° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-20
35°-21
36°-22
31°-19
36°-21
  • Avoirs en devises 25175,4
  • (01/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (01/06)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/05)     1639,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/05)   29712 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No