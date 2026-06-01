JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:47 Tunis

وزير الخارجية يجري عددا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين كوريين

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1dca78ae14c6.86847233_ejipfqnogkmhl.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 19:25 قراءة: 3 د, 9 ث
      
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية المنعقد بالعاصمة سيول اليوم الإثنين، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الكوريين.

وشكل اللقاء الذي جمعه بنظيره الكوري "تشو هيون"، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، مناسبة لتأكيد متانة علاقات الصداقة والتعاون والشراكة القائمة بين تونس وكوريا الجنوبية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1969.


ونوّه الوزيران بمستوى هذه العلاقات وبما بلغته الشراكة الثنائية في عدد من المجالات، لاسيما الحوكمة الإلكترونية والمسح العقاري المرقمن وتقنيات الزراعة الذكية إضافة إلى التعاون في مجالات التربية والتكوين الفني والتكنولوجي.


كما مكّن اللقاء من استكشاف سبل الارتقاء بالشراكة التونسية-الكورية لتوسيعها لمجالات مستحدثة ذات بعد قاري على غرار إنشاء منصة تونسية-كورية -إفريقية متكاملة للصناعات البيولوجية والصيدلانية.

وفي لقائه مع نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي "هونج سيوك"، أثنى النفطي على جملة البرامج والمشاريع التي أنجزتها هذه المؤسسة في تونس، والتي بلغت قيمتها إلى موفّى سنة 2025 حوالي 79 مليون دولار، مع برمجة تمويلات إضافية بعنوان سنة 2026 بقيمة تناهز 5.6 مليون دولار وشملت هذه البرامج عددا من المجالات من بينها الحوكمة الإلكترونية ورقمنة الخدمات الإدارية والصحة والتكوين الفني وبناء القدرات وتمكين الشباب فضلا عن دعم منظومات التعليم والتكوين وبرامج المنح والتطوع.

وأكد نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي أن المؤسسة الكورية تعتمد في تعاونها مع تونس على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تحديث الخدمات الحكومية والإدارية وتعزيز نجاعة وشفافية العمل الحكومي ودعم التنمية الصناعية القائمة على التكنولوجيا من خلال تعزيز القدرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتكوين الفني وريادة الأعمال والابتكار إضافة إلى تحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحري.

وأشار إلى أن الوكالة تنفذ حاليا ستة مشاريع في تونس من بينها مشاريع تتعلق بدعم الحوكمة من أجل إدارة حكومية أكثر نجاعة وشفافية وتكوين كفاءات فنية متميزة لدعم التنمية الصناعية وتعزيز الإنتاجية في المجالات الفلاحية والبيئية والبحرية.

من جانبه أبرز الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة الكورية للتعاون الدولي في إنجاز مشاريع تنموية وفنية ذات قيمة مضافة منوّها بصفة خاصة بمشروع منظومة الشراء العمومي الإلكتروني "تونابس".

وأضاف الوزير أن الوكالة اعتبرت مشروع هذه المنظومة من بين أفضل نماذج التعاون التي نفذتها مشيرا إلى إمكانية البناء عليه لتطوير مركز امتياز تونسي في هذا المجال، بما يتيح تقاسم الخبرة التونسية الكورية مع عدد من البلدان الإفريقية خاصة البلدان الناطقة بالفرنسية.

كما أبرز الوزير أهمية استكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي والثلاثي، لاسيما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتكوين المهني وبناء القدرات والصحة مشيرا إلى إمكانية البناء على مشروع إحداث مركز وطني للجراحة الروبوتية بأحد المستشفيات الجامعية بتونس فضلا عن بحث سبل مساهمة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في دعم مشروع المنصة الوطنية والإفريقية للصناعات البيولوجية والصيدلانية خاصة في ما يتعلق بالتكوين وتطوير التطبيقات والمنظومات الرقمية ذات الصلة.

وأكد الوزير، في هذا السياق، أهمية تأمين مشاركة كورية رفيعة المستوى في المنتدى الدولي للاستثمار الذي ستحتضنه تونس يومي 25 و26 جوان 2026، باعتباره فرصة لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة التونسية الكورية، خاصة في ضوء مناخ الاستثمار في تونس والفرص التي توفرها لفائدة المستثمرين الأجانب.

كما دعا إلى أن تضطلع الوكالة الكورية للتعاون الدولي بدور محفّز في تشجيع المؤسسات والشركات الكورية على استكشاف فرص التعاون والاستثمار في تونس.

كما التقى الوزير بالنائب بالجمعية الوطنية الكورية وعضو لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد "تشا جي-هو"، ومثّل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية دعم البعد البرلماني في العلاقات الثنائية بما يساهم في تشجيع المؤسسات العامة والشركات الخاصة في البلدين على تطوير الشراكة التونسية الكورية خاصة في المجالات الاقتصادية والفنية والتكنولوجية.

وعبّر النائب الكوري "تشا"، الذي يقود مبادرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، عن إشادته بالتقدم الذي يشهده القطاع الطبي في تونس كما أبدى تطلعه للتعاون مع الكفاءات التونسية لتطوير منظومات صحية تكنولوجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويمتد إشعاعها نحو القارة الأفريقية لتقديم حلول مبتكرة ومنخفضة التكلفة.

وأبدى المسؤول الكوري، في هذا السياق، استعداده لزيارة تونس لبحث سبل تجسيد هذا المسعى على أرض الواقع، وهو ما رحب به النفطي حيث تم الاتفاق على بلورته ضمن خطة عمل مشتركة في أقرب الآجال.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330310

babnet

كل الأخبار...

20:47 - تواصل فتح باب الترشح لجائزة العويس الثقافية إلى غاية يوم 1 أوت
20:35 - وزارة الداخلية : قبول مناشير كف التفتيش بكافة مكاتب العلاقة مع المواطن وعدم الاقتصار على مقر إدارة الشرطة العدلية
20:23 - ترامب: المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتواصل بوتيرة متسارعة
20:20 - "دولة تحت الوصاية ورئيس وزراء دمية".. هجوم حاد على نتنياهو عقب تراجعه عن مهاجمة الضاحية الجنوبية
20:16 - بنزرت: 8895 مترشحا للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسيّة لامتحان البكالوريا
20:08 - وزير الخارجية يلتقي مع نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي-الكوري بسيول
20:05 - الموافقة على الافراج عن حاتم الشعبوني مقابل ضمان مالي ب 60 مليون دينارا
19:44 - أخصائي في علم النفس العصبي: لكل تلميذ خصوصياته الذهنية ولا توجد طريقة مثالية للمراجعة تصلح للجميع
19:25 - وزير الخارجية يجري عددا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين كوريين
19:15 - طقس... خلايا رعدية وأمطار متوقعة بالوسط ومحليا بالجنوب آخر النهار
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 جوان 2026 | 15 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:35
16:08
12:24
05:02
03:13
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet31°
24° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-20
35°-21
36°-23
31°-20
35°-21
  • Avoirs en devises 25175,4
  • (01/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (01/06)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/05)     1639,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/05)   29712 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No