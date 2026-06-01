بنزرت: 8895 مترشحا للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسيّة لامتحان البكالوريا

بلغ عدد المترشحين للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسيّة لامتحان البكالوريا بولاية بنزرت، 8895 مترشّحا، من بينهم 7462 مترشحا عن المعاهد العمومية و1072 مترشحا عن المعاهد الخاصة و361 مترشحا بصفة فردية، وفق معطيات استعرضت خلال الاجتماع الدوري للمجلس الجهوي للتربية الملتئم، اليوم الاثنين، برئاسة والي الجهة سالم بن يعقوب.ووفق بلاغ نشرته الولاية على صفحتها الرسميّة بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، استعرضت المصالح الجهوية والمحلية المشتركة، خلال الجلسة، استعداداتها لانجاح اختبارات البكالوريا المبرمجة من 03 إلى 10 جوان الجاري، من خلال التهيئة العامة للمحيطين الداخلي والخارجي للمؤسسات التربوية، ومراكز الامتحانات البالغ عددها 27 مركزا والتي كان عدد منها محل متابعة ميدانية جهوية للاطلاع على مدى جاهزيتها وتوفير أجواء الراحة للتلاميذ والمراقبين من الاسرتين التربوية والإدارية، البالغ عددهم 2989 مشرفا ومراقبا.كما عملت مختلف المصالح المشتركة كل في مهامه على تحديد مسارات النقل، وتوفير خدمات النقل المنتظم وغير المنتظم وخدمات الانترنيت والانارة والماء الصالح للشرب، والرعاية الصحية والنظافة ككل، وتكثيف الدوريات الأمنية للتصدي للضجيج وكل مظاهر المقلقة لراحة التلاميذ وعموم المواطنين، وغيرها من التدابير والإجراءات العملية الواجبة للغرض، وذلك بالتنسيق بين أعضاء اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية بالمعتمديات، وبقية المصالح المركزية ذات العلاقة.يشار إلى أن موعد صدور نتيجة الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا سيكون يوم 23 جوان الجاري، لتنطلق دورة المراقبة للاختبارات الكتابية من 29 جوان الجاري إلى 2 جويلية المقبل، على ان تصدر نتائجها يوم 11 جويلية 2026.يذكر أن الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا سبقها تنظيم محكم للاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية لتلاميذ الباكالوريا وذلك بمركز معهد فرحات حشاد في 14 ماي المنقضي، والاختبارات التطبيقية في مادة التكنولوجيا بشعبة العلوم التقنية وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 14و23 ماي الفارط، والإختبارات التطبيقية في مادة الإعلامية خلال الفترة المتراوحة بين 16و23 ماي المنقضي، وامتحانات المترشحين في اختصاص شعبة الرياضة التي انتظمت يومي 22 و23 ماي الفارط.