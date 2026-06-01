تواصل فتح باب الترشح لجائزة العويس الثقافية إلى غاية يوم 1 أوت

يتواصل فتح باب الترشح للدورة العشرين لجائزة العويس الثقافية إلى غاية يوم 1 أوت 2026 .ووفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الجهة المنظمة للجائزة (ومقرها دبي)، يحق للمبدع ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة، على أن يوافق المرشح على ذلك عند مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة.وتنقسم الجائزة إلى حقول الشعر، والقصة والرواية والمسرحية، والدراسات الأدبية والنقد، والدراسات الإنسانية والمستقبلية، إضافة إلى جائزة الإنجاز.وتخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، بينما لا تخضع جائزة الإنجاز لمعايير التحكيم، إذ يتم من قِبل مجلس أمناء المؤسسة اختيار شخصية ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثراً في الحياة الثقافية.وتهدف هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 750 ألف دولار أميركي (150 ألف دولار في كل حقل)، إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكُتاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي.وفاز بالجائزة منذ تأسيسها إلى اليوم 110 شخصية من المبدعين أو المكرمين أو الشخصيات الاعتبارية، إذ تحصل عليها في الدورة الفارطة المفكر والمؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي (فئة الدراسات الإنسانية والمستقبلية)، والشاعر العراقي حميد سعيد (فئة الشعر)، والروائية العراقية إنعام كجه جي (حقل القصة والرواية والمسرحية)، والناقد المغربي حميد لحمداني (حقل الدراسات الأدبية والنقد).