بن عروس: يوم تكويني برادس لفائدة أطباء الصف الأول حول وسائل الإقلاع عن التدخين

نظّمت المندوبية الجهوية للصحة ببن عروس، اليوم الاثنين، بمركز الصحة الأساسية برادس، يوما تكوينيا لفائدة أطباء الصف الأول حول وسائل الإقلاع عن التدخين، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين (31 ماي من كلّ سنة).وأفاد المدير الجهوي للصحة ببن عروس، فرحات زهمول، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأنّ هذا اليوم التكويني يهدف أساسا الى تعزيز قدرات أطباء الصف الأول في مجالات الإحاطة والمرافقة الصحية للأشخاص الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وتعزيز ثقافة الوقاية الصحية، والتشجيع على أنماط العيش السليم، فضلا عن تنمية مهاراتهم وتقوية كفاءاتهم لممارسة مهنتهم في مساعدة الراغبين في التخلّص من هذه الآفة.وأضاف أن هذا اليوم التكويني يعد فرصة هامة للأطباء للاطلاع على آخر المستجدات والمعطيات الخاصة بالآليات والطرق المعتمدة للإقلاع عن التدخين، ومكافحة هذه الافة المهددة لحياة الانسان والمتسببة في عدة أمراض والتي تعد من أصعب المشاكل التي يسعى الكثيرون للتخلص منها.وأشار إلى أنّه تم تنظيم سلسلة من الحملات التوعوية والتحسيسية التثقيفية بمراكز الصحة الأساسية بمختلف معتمديات الجهة تمحورت حول مضار التدخين على حياة الانسان ، وكيفية الإقلاع عنه، والتعريف بالبرامج العلاجية والسلوكية الخاصة بالحد من هذه الافة مقاومتها، والتطرق الى المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين وخاصة على المصابين بأمراض مزمنة.