جلسة عمل بين وزير الصحة ومسؤولي شركة "تنشي" الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والمبتكرة

عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الإثنين، جلسة عمل مع مسؤولي شركة " تنشي" (Tenshi) الهندية، المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والأدوية المبتكرة، والّتي بدأت التصنيع والإنتاج بالشراكة مع الشركة التّونسيّة للصناعات الصيدليّة "سيفات" (SIPHAT)، وذلك في إطار دعم الاستثمار وتطوير الصناعة الدوائية في تونس.وأكد الفرجاني، وفق بلاغ للوزارة، أن تونس ماضية في تعزيز سيادتها الدوائية وتشجيع التصنيع المحلي، بما يجعل من الصناعة الدوائية التونسية رافعة للاقتصاد الوطني، ومنصة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية والعربية.كما شدّد على أهمية مواصلة مسار إصلاح المنظومة الصحيّة والدوائيّة بخطوات حثيثة، والانتقال إلى مرحلة عملية وتنفيذية تقوم على الاستثمار ونقل الخبرات وخلق فرص شغل، وضمان إتاحة أدوية آمنة وفعّالة للمواطن التونسي.