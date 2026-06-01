الملعب التونسي: البرتغالي توزي ماريكو مدربا جديدا للفريق

Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 22:51
      
اعلنت الهيئة المديرة للملعب التونسي مساء اليوم الاثنين عن تعيين المدرب البرتغالي توزي ماريكو للاشراف على الدكة الفنية لفريق اكابر كرة القدم لموسم 2026-2027,وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.
وافادت ذات الصفحة ان ماريكو (39 عاما) خاض تجارب متعددة كلاعب في البرتغال و اسبانيا و هولندا و سويسرا و بلجيكيا, اما على مستوى التدريب فقد سبق له الاشراف على اندية جيل فيسانتي وتونديلا في الدرجة الاولى البرتغالية ونادي فارنسي المنتمي للدرجة الثانية في البرتغال.
