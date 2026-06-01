الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س تنظّم الملتقى الوطني الرابع لنوادي الطلبة السفراء

نَظَّمت الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س، أمس الأحد، بصفاقس، الملتقى الوطني الرابع لنوادي الطلبة سفراء قرى الأطفال س و س تونس، تحت شعار : “نُلهم، نَتطوّر، نُؤثّر”، بمشاركة قرابة الألف طالب وطالبة من مختلف جهات الجمهورية.وأتاحت فعاليات الملتقى المنعقد تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المناسبة لتقييم مسار نوادي الطلبة السفراء واستعراض أبرز الإنجازات والمبادرات المنجزة وقصص النجاح الملهمة خلال السنة الماضية وكذلك الإعلان عن المشروع الوطني لصائفة 2026، وعن جملة من المشاريع الوطنية الكبرى لنوادي الطلبة السفراء.ويتضمّن مشروع الأنشطة الصيفية لسنة 2026، أكاديمية الفنون، والمخيم الصيفي الأمل 2 الموجه للعائلات والأطفال.وتشمل المشاريع الوطنية الكبرى لنوادي الطلبة السفراء، كارافان مخيم صيفي متنقل، ورحلة PAP ( مبادرة تضامنية نظّمتها شبكة "الطلبة السفراء" بالتعاون مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال تتمثّل في مسيرة على الأقدام لمسافة 1000 كم بهدف التوعية ودعم الأطفال فاقدي السند)، في شكلها الجديد، أو “كرافان الـ PAP بالنزل والموانئ السياحية“، و ماراطون دولي لقرى الأطفال س و س، ستحتضنه ولاية سوسة يوم 22 نوفمبر 2026 بمشاركة أكثر من 4 الاف طالب وعدائين محترفين، سيقع دعوة 134 دولة منخرطة في الفيدرالية الدولية لقرى الأطفال س و س للمشاركة فيه.وشَهِدَ الملتقى تكريم مجموعة من نوادي الطلبة السفراء بعدد من المؤسسات الجامعية والطلبة الذين تركوا بصمة استثنائية في انشطتهم الطلابية وفي ابتكار مشاريع مميزة، وشمل التتويج المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس وكلية طب الأسنان بالمنستير، والمدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج وكذلك المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر، في فئة النوادي الأكثر نشاطا، وتُوّج بجائزة أفضل ناد صاعد كل من المدرسة العليا الخاصة للصحة بصفاقس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان والمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد.وتُوّج بلقب أفضل المشاريع معسكر التكوين (Bootcamp) كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية ( المتمثّل في تنظيم دورات تكوينية موجهة لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة المستفيدين من برامج قرى س وس ) ومشروع “من الهمس إلى النداء” بكلية الحقوق بصفاقس (المتمثّل في ندوة توعوية فكرية تناولت الحماية القانونية للأطفال) ومشروع الهاكاثون بالمدرسة العليا للاتصالات بتونس (مشروع فني لمناصرة قضية الطفولة الفاقدة للسند من خلال الفن التشكيلي بمشاركة طلبة وأساتذة مكونين) فضلا عن مشروع “ميني آرت” بالمعهد العالي للفنون والحرف (ويتمثل في انشاء آلية للتبليغ عن حوادث الأطفال من قبل العاملين بالجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س بطريقة رقمية آمنة ، سريعة وتفاعلية باستعمال تقنية الذكاء الاصطناعي).وشملت التتويجات الطلبة السفراءحيث تمّ تكريم الطلبة آدم غرسلاوي، وشاكر بوطيب، ونور فرشيوي، الذين اختيروا كأفضل طلبة سفراء الأكثر تأثيرا في محيطهم، كما تحصل المعهد العالي للتصرف بقابس على جائزة أفضل ناد نشط على مواقع التواصل الاجتماعي .للتذكير فإن نوادي الطلبة السفراء متواجدة في 105 جامعة ومؤسسة تعليم عال بمختلف جهات الجمهورية، وتضم أكثر من 4000 طالب وطالبة منخرطين في نشر ثقافة التضامن، والتوعية بحقوق الطفل، والمناصرة المجتمعية لفائدة الأطفال فاقدي السند والأسر الهشّة، إلى جانب دعم أنشطة الجمعية وبرامجها وطرق الإحاطة بالأطفال والشباب.وحضر الملتقى بالخصوص، ممثل عن وزارة التعليم العالي والمعتمد الأول لولاية صفاقس، ومعتمد صفاقس المدينة ونائب رئيس جامعة صفاقس وعدد من ممثلي الجمعية التونسية لقرى الأطفال س وس.