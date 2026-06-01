إيداع "تيكتوكوز" معروفة السجن تنفيذا لحكم غيابي

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ اليوم الاثنين بطاقة إيداع بالسجن في حق تيكتوكوز معروفة تنفيذا لحكم غيابي سجني صادر في حقها.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمطار تونس قرطاج الدولي اوقفوا التيكتوكوز المعروفة مباشرة اثر نزولها بالمطار قادمة من احدى الدول الأجنبية، وذلك استنادا الى منشور تفتيش صادر في حقها يتعلق بمضمون حكم غيابي صادر في شأنها قضى بسجنها مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل وذلك من أجل تهم تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة وارتكاب الفحش عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من التهم والجرائم ذات الصبغة الأخلاقية.

وباحالة التيكتوكوز المعروفة اليوم الاثنين على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها في انتظار اعتراضها على الحكم الغيابي الصادر في شأنها