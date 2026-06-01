المنتخب التونسي يفشل في استغلال النقص العددي و ينهزم وديا امام النمسا 1-صفر

انهزم المنتخب التونسي مساء اليوم الاثنين امام نظيره النمساوي في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب إرنيست هابل بالعاصمة النمساوية فيينا,وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كاس العالم 2026, التي ستحتضنها الولايات المتحدة الامريكية و كندا و المكسيك من 11 جوان الى 19 جويلية المقبلين.وجاء هدف المنتخب النمساوي بفضل اللاعب مارسال سابتيزر 63.ولعب منتخب النمسا بنقص عددي منذ دق 37 اثر اقصاء لاعب بارين مونيخ الالماني كونارلايمار.وسيجري المنتخب التونسي مباراة ودية ثانية ضمن تحضيراته للمونديال ستجمعه بمنتخب بلجيكا يوم السبت 6 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س14) بملعب الملك بودوين بالعاصمة بروكسال.ويستهل منتخب نسور قرطاج مشواره في المونديال بمواجهة السويد يوم 15 جوان في مونتيري بالمكسيك قبل ملاقاة اليابان يوم 21 جوان في نفس المدينة على أن يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 26 من الشهر نفسه في كانساس سيتي بالولايات المتحدة.أما المنتخب النمساوي فسيلاقي في الدورالأول بالمجموعة العاشرة منتخبات الأردن والجزائر والأرجنتين.واختار الناخب الوطني صبري اللموشي اعتماد طريقة حذرة في اول اختبار ودي لنسور قرطاج مع بداية العد التنازلي لكاس العالم 2026,وذلك من خلال رسم تكتيكي 4-5-1,جاءت فيه تركيبة الخط الخلفي كلاسيكية بتواجد الرباعي العابدي و فاليري و الطالبي والرقيق فيما بدت الكثافة العددية جلية في منطقة وسط الميدان بالتعويل على السخيري و خضيرة و الغربي و المجبري و بن سليمان حيث لعب الثلاثي الاخير مهمة مزدوجة بالمساعدة في التغطية الدفاعية في ظل سعي منتخب صاحب الارض و الجمهور الى الضغط على المنتخب التونسي مع بداية اللقاء, وكذلك قيادة التحولات الهجومية السريعة في اتجاه قلب الهجوم فراس شواط.ولئن فرض ابناء المدرب الالماني رالف راغنيك سيطرة ميدانية مع بداية اللقاء طمعا في بلوغ مرمى الشامخ مبكرا,الا ان الخطورة كانت تونسية من اقدام المجبري (10) بعد ان ارتطمت مخالفته الجانبية بالعارضة الافقية للحارس شالغر وكذلك تسديدة اسماعيل الغربي (23) التي مرت فوق الاخشاب.واعلنت دق 37 عن اول منعرج في المباراة الودية بين تونس و النمسا حينما اشهر حكم اللقاء الفرنسي جيريمي بينيارالورقة الحمراء (بعد الاستعانة بتقنية الفار) في وجه لاعب بايرن مونيخ الالماني كونار لايمار الذي تعمد لمس الكرة بيده اثر هجوم تونسي خطير,ليجد زملاء العابدي انفسهم يخوضون اللقاء بتفوق عددي كانت تداعياته ايجابية من خلال جملة من الفرص السانحة للتهديف عن طريق بن سليمان الذي اصطدمت كرته بالعارضة بعد مخالفة مباشرة (38) وتسديدة شواط داخل منطقة 18 متر التي تصدى لها الحارس شالغر (39) وكذلك تصويبة الطالبي الراسية التي اخطاءت الشباك (45).واحدثت التغييرات التي اقدم عليها المدرب الالماني رالف راغنيك بين الشوطين تحولا جذريا في اداء منتخب النمسا,الذي ظهر بوجه مغاير و نجح في تجاوز النقص العددي وتوفق في خلق عدد من الفرص السانحة للتهديف,من ذلك محاولة البديل ساسا كالاجيدز (48) و المخالفة الجانبية لزميله ماركو فريدل (57) قبل ان يتمكن المهاجم سابتيزر من افتتاح النتيجة اثر عملية هجومية سريعة على الجهة اليمنى انتهت بتسديدة ارضية موجهة غالطت الحارس مهيب الشامخ (63).وكاد المنتخب النمساوي ان يضاعف النتيجة (65) اثر عملية منسقة اصطدمت خلالها الكرة على العارضة في مناسبتين من اقدام فرايدل ثم سابتيزر.ومن جهته حاول مدرب المنتخب التونسي القيام بتغييرات في خطي الوسط و الهجوم باقحام العياري و تونكتي و اللومي,الا ان تلك التغييرات لم تؤت اكلها وافتقدت المحاولات التونسية للدقة و التركيز,لاسيما المخالفات المباشرة التي اتيحت بالقرب من منطقة 18 متر,حيث فشل زملاء البديل الياس سعد في استغلال النقص العددي للمنافس.وكشف الاختبار الودي على درب التحضيرات التي يجريها المنتخب التونسي استعدادا للمونديال عن عديد النقائص الفنية لاسيما على مستوى النجاعة الهجومية و كذلك بعض الاخطاء الدفاعية التي يتعين على الناخب الوطني صبري اللموشي ايجاد الحلول لها قبل بداية الجديات يوم 15 جوان الجاري امام السويد في اولى مباريات كاس العالم المرتقب.واعتمد الناخب الوطني صبري اللموشي على التشكيلة التالية: مهيب الشامخ-يان فاليري-علي العابدي-منتصر الطالبي-عمر الرقيق-الياس السخيري-راني خضيرة(الياس سعد 82)-انيس بن سليمان(خليل العياري 62)-حنبعل المجبري( محمد حاج محمود78)-اسماعيل الغربي(سيبستيان تونكتي 62)-فراس شواط(ريان اللومي 62).ومن جهته اعتمد الالماني رالف راغنيك مدرب منتخب النمسا على التشكيلة الاتية: شالغر-لايمر(ماركو فرايدل 46)-الابا( كيفان دانسو 46)-لاينهارت-بوش(الكسندر براس 81) -شالغر شافي(بول وانر 62)-شيوالد-سابتيزر-شميد(شوكواميكا 46)-غريغوري(فيليب مواني 46)-ارنوتوفيتش(كالاجيدز 46).