وزارة الداخلية : قبول مناشير كف التفتيش بكافة مكاتب العلاقة مع المواطن وعدم الاقتصار على مقر إدارة الشرطة العدلية

أفادت وزارة الداخلية، بأن مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم، والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم، قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية.وبينت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء، يتنزل في إطار الحرص على مزيد إحكام وتنظيم طرق العمل، والارتقاء بالخدمات الإدارية المسداة من قبل مصالح وزارة الداخلية، وتبسيط طرق تقديمها للمواطن وتقريبها منه وتجنيبه عناء التنقلات.