تهديد إيراني لإسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة بأيام عصيبة إن لم تتوقف كل الهجمات على لبنان

وقال عزيزي في تصريح صحفي: "يعلمون جيدا أن أصابعنا علی الزناد".وأضاف: "إذا لم تتوقف الهجمات على لبنان بشكل کامل فإن أياما عصيبة تنتظر الكيان الإسرائيلي والقوات الأمريكية في المنطقة".وفي وقت سابق، أفادت وكالة "تسنيم" بأن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان.وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر: "نظرا لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني في لبنان، ولأن لبنان كان أحد الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، ولأن هذا الوقف قد انتُهك الآن على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، فإن فريق التفاوض الإيراني يوقف الحوارات وتبادل الرسائل عبر الوسطاء".ويأتي ذلك في ظل التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تسعى طهران إلى ضمان شمولية وقف إطلاق النار على جميع الجبهات الإقليمية، بما فيها لبنان، بينما تتصاعد الاشتباكات بين إسرائيل و"حزب الله".