JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:25 Tunis

تهديد إيراني لإسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة بأيام عصيبة إن لم تتوقف كل الهجمات على لبنان

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1def2f755fc7.85271721_qiglfpnkjhoem.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 21:43 قراءة: 0 د, 46 ث
      
صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم الاثنين، أن واشنطن وتل أبيب على دراية بجاهزية القوات الإيرانية.

وقال عزيزي في تصريح صحفي: "يعلمون جيدا أن أصابعنا علی الزناد".


وأضاف: "إذا لم تتوقف الهجمات على لبنان بشكل کامل فإن أياما عصيبة تنتظر الكيان الإسرائيلي والقوات الأمريكية في المنطقة".


وفي وقت سابق، أفادت وكالة "تسنيم" بأن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر: "نظرا لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني في لبنان، ولأن لبنان كان أحد الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، ولأن هذا الوقف قد انتُهك الآن على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، فإن فريق التفاوض الإيراني يوقف الحوارات وتبادل الرسائل عبر الوسطاء".

ويأتي ذلك في ظل التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تسعى طهران إلى ضمان شمولية وقف إطلاق النار على جميع الجبهات الإقليمية، بما فيها لبنان، بينما تتصاعد الاشتباكات بين إسرائيل و"حزب الله".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330319

babnet

كل الأخبار...

22:25 - المنتخب التونسي يفشل في استغلال النقص العددي و ينهزم وديا امام النمسا 1-صفر
22:06 - توزر: الإعلان خلال ورشة عمل عن مكوّنات مشروع تعزيز تأقلم المنظومات الواحية التقليدية
21:43 - تهديد إيراني لإسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة بأيام عصيبة إن لم تتوقف كل الهجمات على لبنان
21:38 - جلسة عمل بين وزير الصحة ومسؤولي شركة "تنشي" الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والمبتكرة
21:37 - بن عروس: يوم تكويني برادس لفائدة أطباء الصف الأول حول وسائل الإقلاع عن التدخين
21:19 - إيداع "تيكتوكوز" معروفة السجن تنفيذا لحكم غيابي
21:17 - الافراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي قدره 60 مليون دينار
20:47 - تواصل فتح باب الترشح لجائزة العويس الثقافية إلى غاية يوم 1 أوت
20:35 - وزارة الداخلية : قبول مناشير كف التفتيش بكافة مكاتب العلاقة مع المواطن وعدم الاقتصار على مقر إدارة الشرطة العدلية
20:23 - ترامب: المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتواصل بوتيرة متسارعة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 جوان 2026 | 15 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:35
16:08
12:24
05:02
03:13
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet31°
21° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-20
35°-21
36°-23
31°-20
35°-21
  • Avoirs en devises 25175,4
  • (01/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (01/06)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/05)     1639,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/05)   29712 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No