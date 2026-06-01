كأس العالم 2026: مدرب المنتخب القطري يعلن عن القائمة النهائية لخوض المونديال

أعلن الإسباني جولين لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري لكرة القدم، عن القائمة النهائية التي ستخوض غمار نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة ما بين 11 جوان الجاري حتى 19 جويلية المقبل.
وضمت القائمة 26 لاعبا حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم وهم: مشعل برشم، محمود أبوندى، صلاح زكريا، لحراسة المرمى.
واللاعبون: أحمد الجانحي، المعز علي، أكرم عفيف، أدميلسون جونيور، أحمد فتحي، أحمد علاء، تحسين محمد، بيدرو ميجيل، بوعلام خوخي، أيوب العلوي، الهاشمي الحسين، عاصم مادبو، سلطان البريك، حسن الهيدوس، جاسم جابر، محمد مناعي، لوكاس مينديز، كريم بوضياف، عيسى لاي، عبد العزيز حاتم، يوسف عبد الرزاق، همام الأمين، ومحمد مونتاري.

وتم استبعاد لاعبين اثنين من القائمة التي اختارها المدرب لخوض المباراة الودية أمام إيرلندا يوم الخميس الماضي وخسرها المنتخب القطري بهدف دون رد، وهما الحارس شهاب الليثي واللاعب ريان العلي، فيما كان المدرب قد استبعد سبعة لاعبين عقب قائمة أولية بدأت التحضيرات للمونديال وهم: سبستيان سوريا، طارق سلمان، فهد يونس، بسام الراوي، محمد وعد، مبارك شنان، ونايل ماسون.
ويخوض منتخب قطرحاليا تربصا في الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الأخيرة من التحضيرات على أن يتخلل التربص اختبارا وديا ثانيا وأخيرا أمام السلفادور يوم السادس من الشهر الجاري في مدنية لوس انجلوس الأمريكية، من أجل الوصول إلى كامل الجاهزية للمونديال الذي يخوضه ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم سويسرا وكندا والبوسنة.
ويستهل المنتخب القطري منافسات المونديال بمواجهة سويسرا يوم 13 جوان الجاري في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ثم يغادر إلى مدينة فانكوفر لملاقاة نظيره الكندي يوم 18 من الشهر نفسه، على أن يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة منتخب البوسنة و الهرسك في سياتل الأمريكية يوم 24 منه.
