وزير الخارجية يدعو لتحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى نموذج متجدد للتعاون العادل

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، على ضرورة تحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى نموذج متجدد للتعاون العادل.ودعا النفطي في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري الإفريقي-الكوري المنعقد بجمهورية كوريا إلى "تجاوز منطق التعاون التقليدي نحو شراكة حقيقية مبنية على الندّية والمصالح المشتركة، بما يُمكّن الدول الإفريقية من المساهمة الفاعلة في صنع القرار الدولي"، حسب ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة.كما دعا وزير الخارجية إلى تركيز الجهود المشتركة على نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتسريع الانتقال الرقمي والبيئي، إلى جانب تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز الأمنين الغذائي والطاقي، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.واعتبر النفطي في كلمته أن مستقبل العلاقات الإفريقية - الكورية يحمل آفاقاً واعدة، داعيا إلى مواصلة العمل المشترك بروح المسؤولية والتضامن والثقة المتبادلة، من أجل تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الجانبين.وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، دعا وزير الشؤون الخارجية إلى اعتماد نظام تجاري تفاضلي لصالح الدول الإفريقية يتيح لها نفاذاً أوسع للسوق الكورية، مع مراجعة بعض الإجراءات الصحية والصحة النباتية لتسهيل انسيابية المبادلات.وحثّ الوزير في هذا الاطار على تحفيز القطاع الخاص الكوري لـتحويل الإمكانات الاقتصادية الإفريقية إلى مشاريع استثمارية وصناعية ملموسة، قادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.وتطرق وزير الخارجية في كلمته الى التعاون الثنائي التونسي الكوري وثمّن ما قال إنه"تطابق للرؤى بين تونس وكوريا الجنوبية حول أهمية الشرعية الدولية والدور المحوري للأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين"، حسب نص البلاغ الوزاري.وأعرب عن ارتياحه للمسار التصاعدي الذي يشهده التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والابتكار، مؤكداً تطلع تونس إلى توسيع التعاون في القطاعات الواعدة، على غرار الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الصحة.كما أبرز المزايا التي توفرها تونس للمستثمرين الكوريين، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وكفاءاتها البشرية وانفتاحها على الأسواق الإفريقية والمتوسطية، بما يجعل منها منصة إقليمية متميزة للشركات الكورية الراغبة في تعزيز حضورها في إفريقيا وأوروبا.وجدد الوزير استعداد تونس لمواصلة تطوير صيغ التعاون الثلاثي بين تونس وكوريا والدول الإفريقية، مستندة إلى الخبرة التونسية المتراكمة في مجالات التنمية والتكوين وبناء القُدُرات.ودعا النفطي مجتمعات الأعمال الكورية والإفريقية للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمه يومي 25 و26 جوان الجاري، وكذلك في تظاهرة "TeleHealthConnect 2026" التي ستحتضنها تونس من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، باعتبارهما مناسبتين هامتين لتعزيز الشراكات والاستثمارات وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والصحة الرقمية والصناعات الدوائية.