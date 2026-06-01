قبلي: انطلاق انجاز مشاريع للتطهير باعتمادات تفوق 17 مليون دينار

انطلقت مصالح الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير، في انجاز مشروع يجمع بين تطهير حيي البساتين والنسيم بمدينة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية وحي النزلة الجوفية بقبلي المدينة باعتمادات تفوق 17 مليون دينار، وفق ما أكده المدير الجهوي للتطهير محمد الخالدي لصحفي "وات".وأوضح المصدر ذاته ان الهدف من هذا المشروع يتمثل في تحسين ظروف عيش المتساكنين وحماية المحيط من التلوث المائي، مشيرا الى ان القسط الأكبر من هذا المشروع يشمل حيي البساتين والنسيم بمدينة جمنة في حين يقتصر التدخل بحي النزلة الجوفي على تطهير بعض الجيوب باعتبار ان هذا الحي مربوط بشبكة التطهير سابقا.وافاد الخالدي بان قسط حي النزلة الجوفية سيمكن من ربط 80 مسكنا بالشبكة مع بناء وتجهيز محطة ضخ بسرعة تدفق 10 لترات في الثانية، في حين يتكون القسط الأكبر والخاص بمدينة جمنة من ربط حوالي 1000 مسكن ويشمل توفير ونقل ومد حوالي 27000 متر خطي من القنوات الانحدارية قطر من 160 الى 500 سم علاوة على توفير ونقل ومد حوالي 18000 متر خطي من قنوات ضغط قطر من 250 الى 400 سم مع بناء وتجهيز محطتي ضخ الأولى بسرعة تدفق 20 لترا في الثانية والمحطة الثانية بتدفق يصل الى 30 لترا في الثانية، علاوة على صيانة وتجهيز محطة ضخ ثالثة بسرعة تدفق 110 لترا في الثانية ستمكن من ربط شبكة التطهير بمدينة جمنة بمحطة التطهير بدوز الكائنة بمنطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية.ولفت المصدر ذاته الى ان الاشغال بقسط النزلة الجوفية قد تقدمت بنسبة كبيرة حيث تم الفروغ من مد الشبكة وسيتم قريبا الشروع في انجاز محطة الضخ، في حين تجاوزت نسبة تقدم الاشغال بقسط حيي البساتين والنسيم بجمنة نسبة 12 في المائة.