Babnet

قفصة: تقدم أشغال انجازمشروع تحسين تزويد مدينة الرديف بالماء الصالح للشرب

Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 18:08
      
شارفت  أشغال انجاز مشروع تحسين تزويد مدينة الرديف بولاية قفصة بالماء الصالح للشرب على الانتهاء بعد تعطل المشروع طيلة سنوات بسبب إشكاليات عقارية، وفق رئيس دائرة الاشغال الجديدة بالجنوب الغربي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عصام خضراوي.
وبين خضراوي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ كلفة المشروع تقدر بـ9،7 ملايين دينار وهي ممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، وسينتفع 8 آلاف مشترك بالمشروع الذي  يساهم في الحد من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بالمدينة خاصة في أوقات الذروة خلال الصائفة.
وأشار إلى أن مكونات المشروع تتضمن 5 أجزاء، تتمثل في تدعيم شبكة الجلب بين محطتي الضخ الطرفاية 1 والطرفاية 2، باقتناء ووضع 4100 متر خطي قنوات من الحديد المصبوب  قطر 400 مم، إضافة إلى تدعيم شبكة التوزيع باقتناء ووضع 7100 متر خطي قنوات من الحديد المصبوب ومتعدد الاثلين باقطار مختلفة مع بناء وتجهيز محطة ضخ تعويضية للطرفاية 2، وعنصر تدعيم الموارد المائية بحفر وتجهيز وربط بئر عميقة جديدة (طرفاية 16) والذي مازال في مرحلة الانجاز.
