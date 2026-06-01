إيران تنفي شائعات استقالة الرئيس مسعود بزشكيان
وكالات - نفت السلطات الإيرانية بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن استقالة الرئيس مسعود بزشكيان، مؤكدة أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكد مهدي طباطبائي، نائب رئيس دائرة الاتصالات في مكتب الرئاسة الإيرانية، في بيان نشره عبر منصة إكس، أن الرئيس بزشكيان "لن يتراجع خطوة إلى الوراء عن خدمة الشعب"، معتبرا أن ما يتم تداوله يندرج ضمن محاولات تستهدف الوحدة الوطنية الإيرانية.
وأضاف أن الشائعات المتعلقة باستقالة الرئيس تمثل "استمرارا للمخططات والألاعيب التي تقودها وسائل إعلام أجنبية".
من جهتها، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر حكومي مطلع تأكيده أن ما نشرته قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة بشأن استقالة الرئيس الإيراني هو "شائعات كاذبة"، مشددا على أن بزشكيان يواصل أداء مهامه بشكل طبيعي.
وأوضح المصدر أن ترويج مثل هذه الأخبار يهدف إلى إثارة الفتنة وضرب التماسك الاجتماعي داخل إيران، فضلا عن السعي للحصول على معلومات أمنية حساسة.
كما أكد مجلس الإعلام الحكومي الإيراني أن وسائل إعلام أجنبية وشبكات متحالفة معها نشرت مزاعم لا تستند إلى أي معطيات رسمية حول استقالة الرئيس.
وكان موقع قناة "إيران إنترناشيونال"، التي تتخذ من لندن مقرا لها وتعرف بموقفها المعارض للحكومة الإيرانية، قد أفاد بأن الرئيس بزشكيان وجه رسالة إلى مكتب المرشد الإيراني طلب فيها التنحي عن منصبه.
وزعم التقرير، نقلا عن مصدر لم يسمه، أن الرئيس الإيراني أشار في رسالته إلى أن إدارة الدولة خرجت عمليا عن المسارات الرسمية، وأن أجزاء رئيسية من السلطة أصبحت تحت سيطرة قيادات في الحرس الثوري الإيراني.
إلا أن السلطات الإيرانية سارعت إلى نفي هذه الرواية، مؤكدة أن الرئيس مسعود بزشكيان يواصل مهامه بصورة عادية ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استقالته.
