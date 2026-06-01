إيران تنفي شائعات استقالة الرئيس مسعود بزشكيان

نفت السلطات الإيرانية بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن استقالة الرئيس، مؤكدة أنها مجردوأكد، نائب رئيس دائرة الاتصالات في مكتب الرئاسة الإيرانية، في بيان نشره عبر منصة، أن الرئيس بزشكيان "لن يتراجع خطوة إلى الوراء عن خدمة الشعب"، معتبرا أن ما يتم تداوله يندرج ضمن محاولات تستهدف الوحدة الوطنية الإيرانية.وأضاف أن الشائعات المتعلقة باستقالة الرئيس تمثلمن جهتها، نقلت وكالةعن مصدر حكومي مطلع تأكيده أن ما نشرته قناةالمعارضة بشأن استقالة الرئيس الإيراني هو، مشددا على أن بزشكيان يواصل أداء مهامه بشكل طبيعي.وأوضح المصدر أن ترويج مثل هذه الأخبار يهدف إلىداخل إيران، فضلا عن السعي للحصول على معلومات أمنية حساسة.كما أكدأن وسائل إعلام أجنبية وشبكات متحالفة معها نشرت مزاعم لا تستند إلى أي معطيات رسمية حول استقالة الرئيس.وكان موقع قناة، التي تتخذ من لندن مقرا لها وتعرف بموقفها المعارض للحكومة الإيرانية، قد أفاد بأن الرئيس بزشكيان وجه رسالة إلى مكتب المرشد الإيراني طلب فيها التنحي عن منصبه.وزعم التقرير، نقلا عن مصدر لم يسمه، أن الرئيس الإيراني أشار في رسالته إلى أن إدارة الدولة خرجت عمليا عن المسارات الرسمية، وأن أجزاء رئيسية من السلطة أصبحت تحت سيطرة قيادات فيإلا أن السلطات الإيرانية سارعت إلى نفي هذه الرواية، مؤكدة أن الرئيسيواصل مهامه بصورة عادية ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استقالته.