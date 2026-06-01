مستقبل المرسى - تجديد عقد خالد الهمامي الى غاية جوان 2028

اعلن المستقبل الرياضي بالمرسى اليوم الاثنين عن تجديد عقد اللاعب خالد الهمامي إلى غاية 30 جوان 2028، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في إمكانياته الفنية وخبرته الطويلة داخل الفريق.واشار نادي الضاحية الشمالية للعاصمة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الى ان خالد الهمامي يعد من أبرز ركائز الفريق حيث ساهم على امتداد المواسم الماضية في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية بفضل عطائه المستمر وروحه القتالية والتزامه بألوان الجمعية.وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى المحافظة على عناصر الخبرة وضمان الاستقرار الفني للفريق استعدادًا للاستحقاقات القادمة.يذكر ان مستقبل المرسى كان تعاقد مع المدرب عماد بن يونس لقيادة الفريق في الموسم القادم خلفا للمدرب عامر دربال.