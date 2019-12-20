تونس: نجاح أول عملية زرع لجهاز مساعدة البطين الأيسر في شمال إفريقيا

Vendredi 20 Decembre 2019



باب نات

- نجحت أول عملية زرع لجهاز مساعدة البطين الأيسر في تونس. حيث تم زرع مضخة القلب HeartMate 3 التي صممتها مختبرات أبوت (Abbott Laboratories)، لشخص يبلغ 52 عامًا في عيادة البساتين في عاصمة جنوب تونس بصفاقس.تم إجراء العملية بنجاح من قبل فريق طبّي ضمّ جراح القلب والأوعية الدموية الدكتور أمين قاسم، بالتعاون مع أخصائية القلب الدكتورة سلمى كريشان غرغوري بمساعدة فريق من الاستشاريين الدوليين.وقد تم السماح للمريض، الذي تم إدخاله إلى غرفة العمليات في 29 نوفمبر 2019 ، بمغادرة المستشفى في 2 ديسمبر 2019 بعد أن ضمن الفريق الطبي نجاح عملية الزرع. ولم يظهر المريض أي مضاعفات أو تأثيرات جانبية أثناء أو عقب العملية.ويقول يوسف الخمليشي، المدير الإقليمي لوحدة اضطراب ضربات وقصور القلب في أبوت الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون بهذا النجاح الكبير في تونس. إن المنتجات المبتكرة المنقذة للحياة مثل HeartMate 3 ™ ستعطي أملاً حقيقياً لكثير من المرضى في الحصول على حياة أفضل. ولعل هذا النجاح نتيجة عمل دؤوب، وجهد جماعي وتمثيل قوي للشركة في السوق المحلي ".ويضمّ نظام HeartMate 3™ ، بالإضافة إلى الدوار، وحدة تحكم مع بطارية احتياطية وشاشة تسجل جميع البيانات التي سيحتاج إليها الطبيب المعالج لمراقبة المريض.