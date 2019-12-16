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سمير عبد الله يستقيل من حركة تحيا تونس

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - أعلن الاثنين 16 ديسمبر، عضو الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس سمير عبد الله استقالته من الحركة بسبب فشلها في تجميع شتات الصف الوطني التقدمي حسب تعبيره.

كما برر استقالته في تدوينة نشرها في صفحته على الفايسبوك، ببقاء الحركة دون هوية وبعدم انتصارها للخط الوطني ولقيم التقدم والحداثة في مواجهة المشاريع الظلامية.



  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 194486

Sarih  (Tunisia)  |Lundi 16 Decembre 2019 à 18h 34m |           
الله يظلمها ڨدامك، أكثر ما هي مظلمة في مخك التجمعي الخامج

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Lundi 16 Decembre 2019 à 18h 26m |           
أزلام العهد البائد يجرون أذيال الخيبة



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