Mardi 19 Novembre 2019



باب نات

- قال النائب ياسين العياري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " ifm " ان البرلمان فقير في حين ان عدد من النواب أغنياء.وأضاف ياسين العياري " مشروع الاتحاد الأوروبي الإنمائي هو من يمول البرلمان متابعا " لم اجد مكانا اشحن فيه هاتفي ولجأت الى مطعم البرلمان للقيام بذلك.وأكد ياسين العياري ان التابليت التي يتم توزيعها من قبل البنود تثير شكوكا حول التجسس مضيفا " التابليت غير محمي".وتابع العياري " يجب التدقيق في الهواتف الجوالة للنواب حاصة العاملين في لجنة الامن القومي.وقال ياسين العياري " نائب يسأل كيفاش يصبّ الليدو في التابليت ونائب اخر مايعرفش معنى الايميل".وكان النائب ياسين العياري وجه الجمعة 15 نوفمبر مراسلة لوزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ووجه نسخة من المراسلة لوزارتي الداخلية والدفاع وذلك على خلفية تسليم النواب لوحات رقمية من نوع هواوي.وحذر النائب من تورط شركة هواوي في التجسس وسرقة المعطيات الشخصية ما دفع عددا من الدول الي منع استعمال أجهزة الشركة في المؤسسات الرسمية والحكومية داعيا وزارة تكنولوجيا الاتصال الي التدقيق في اللوحات التي تم تسليمها للنواب وفحصها فحصا معمقا قبل استعمالها من طرفهم.يذكر أن المكلف بالاعلام في مجلس النواب حسان الفطحلي كان أوضح أن اللوحات الرقمية التي تسلمها النواب تم الحصول عليها في شكل هبة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي في اطار مشروع لرقمنة البرلمان.وسيتولى مجلس نواب الشعب عبر هذه اللوحات وما تتوفر عليه من تطبيقات خاصة، ارسال كل الوثائق إلكترونيا لكافة النواب واعلامهم بمواعيد الجلسات وأعمال اللجان وغيرها من الأنشطة البرلمانية، وفق ما صرح به الفطحلي مضيفا، ان الإدارة البرلمانية ستتمكن بفضل الحد هذه الوسائل الرقمية من التقليص من استعمال الورق الذي يكلف ميزانية المجلس اموالا طائلة خاصة في طباعة مشاريع القوانين والتقارير وغيرها.