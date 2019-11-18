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4 قتلى و6 جرحى في حصيلة أولية لحادث إطلاق نار في كاليفورنيا

Lundi 18 Novembre 2019

Lundi 18 Novembre 2019
أعلنت الشرطة الأمريكية، أنّ 10 أشخاص على الأقل، تعرضوا إلى إطلاق نار في حفل خاص في باحة أحد المنازل بمدينة فريسنو في ولاية كاليفورنيا.
وأفادت شرطة المدينة، بأنّ 10 أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم قتلى، وبعض الجرحى حالتهم حرجة، مرجحة أن تكون الحادثة هي "إطلاق نار عشوائي على المجتمعين".

وقال مسؤول في الشرطة إن المشتبه به تسلل إلى الفناء الخلفي لمنزل في مدينة فريسنو وفتح النار عشوائيا على المحتشدين أثناء مشاهدتهم وسط أجواء احتفالية لمباراة لكرة القدم، دون ذكر المزيد من التفاصيل.


يتبع يتبع يتبع يتبع

  
  
     
  
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