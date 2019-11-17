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سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التفاؤل .. ويحضى بثقة 78.3% من التونسيين

Dimanche 17 Novembre 2019

Dimanche 17 Novembre 2019
كشف الباروميتر السياسي الشهري الذي تعده شركة سيغما كونسي بالتعاون مع جريدة المغرب الصادرة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019، ارتفاع نسبة تفاؤل لدى التونسيين من 11 بالمائة في مارس 2019 الى 61.5 بالمائة في نوفمبر الجاري فيما انخفضت نسبة التشاؤم من 89 بالمائة الى 30 بالمائة.

وبلغت نسبة ثقة المستجوبين في رئيس الجمهورية قيس سعيد 78.3 بالمائة، فيما أظهر سبر الآراء غياب ثقة ثلثي التونسيين (المستجوبين) أي حوالي 67.1 بالمائة كليا في رئيس حركة النهضة والبرلمان راشد الغنوشي يليه حمة الهمامي (65%) وعلي العريض (60.9%) ونبيل القروي (57.5%) وعبير موسي 56%.


وبخصوص رأي التونسيين في الأحزاب السياسة جاء ائتلاف الكرامة في المرتبة الأولى //ايجابي جدا// ب13.7 بالمائة يليه التيار الديمقراطي ب12.9 بالمائة .

فيما تصدرت النهضة قائمة السلبي جدّا ب50.2 بالمائة يليها نداء تونس ب49.4 بالمائة.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192822

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 17 Novembre 2019 à 10h 35m |           
Des chiffres et des statistiques entachés d'erreurs , je pense !! Certains chiffres ne relèvent aucune réalité sur le terrai, l'exemple De Layredh ( 60 % très exagéré ) et les 56 % de Abir ( très exagéré ) !



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