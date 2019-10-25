Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - أدى الجمعة 25 أكتوبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد صلاة الجمعة بجامع العابدين أين تجمع حوله المواطنون اثر الصلاة لتحيته وتهنئته بالرئاسة
يذكر أنها ليست المرة الاولى التي يختار فيها الرئيس قيس سعيد الاحتكاك بالمواطنين فبعد الصور والفيديوهات في المقهي والحلاق تداول النشطاء فيديو لقيس سعيد في المسجد أثار عديد التفاعلات الايجابية التي تشيد بقيس سعيد وتصفه بابن الشعب.
يذكر أنها ليست المرة الاولى التي يختار فيها الرئيس قيس سعيد الاحتكاك بالمواطنين فبعد الصور والفيديوهات في المقهي والحلاق تداول النشطاء فيديو لقيس سعيد في المسجد أثار عديد التفاعلات الايجابية التي تشيد بقيس سعيد وتصفه بابن الشعب.
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Par:kerker (France )
Sur: فيديو اليوم: قيس سعيد يؤدي صلاة الجمعة وسط المواطنين