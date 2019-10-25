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فيديو اليوم: قيس سعيد يؤدي صلاة الجمعة وسط المواطنين

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - أدى الجمعة 25 أكتوبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد صلاة الجمعة بجامع العابدين أين تجمع حوله المواطنون اثر الصلاة لتحيته وتهنئته بالرئاسة
يذكر أنها ليست المرة الاولى التي يختار فيها الرئيس قيس سعيد الاحتكاك بالمواطنين فبعد الصور والفيديوهات في المقهي والحلاق تداول النشطاء فيديو لقيس سعيد في المسجد أثار عديد التفاعلات الايجابية التي تشيد بقيس سعيد وتصفه بابن الشعب.




  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 191590

Karimyousef  (France)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 17h 38m |           
الاسلام ملك الجميع و لا وصاية لأحد عليه.حدث عادي بالنسبة لشخص داب علي هذه الشعيرة .لا توجد حرب دينية في البلاد، لكن هناك حرب ينتظرها الشعب و هي الحرب على الفقر و البطالة.

Kerker  (France)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 17h 33m |           
و ما أعداء الدّين إلاّ أهله، و لكلّ صدع رجعه.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 17h 23m |           
فيديو طريف يدفعنا للإشفاق على الذين تخصصوا على إستهداف آردوغان ليفاجؤوا بشبيهه يترأسهم في قرطاج .سيناريو لم يكن حتى في الأحلام .

Sarramba  (France)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 16h 52m |           
اللهم أنصر الاسلام والمسلمين وانصرنا على أعداء الدين



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