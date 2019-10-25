فيديو اليوم: قيس سعيد يؤدي صلاة الجمعة وسط المواطنين

Vendredi 25 Octobre 2019



باب نات

- أدى الجمعة 25 أكتوبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد صلاة الجمعة بجامع العابدين أين تجمع حوله المواطنون اثر الصلاة لتحيته وتهنئته بالرئاسةيذكر أنها ليست المرة الاولى التي يختار فيها الرئيس قيس سعيد الاحتكاك بالمواطنين فبعد الصور والفيديوهات في المقهي والحلاق تداول النشطاء فيديو لقيس سعيد في المسجد أثار عديد التفاعلات الايجابية التي تشيد بقيس سعيد وتصفه بابن الشعب.